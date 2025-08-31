台灣人每天吃！「這款調味品」超傷血管　害心梗、中風、罹癌

▲醫師提醒，民眾應該在炒菜後再放醬油，避免長時間高溫烹調。（示意圖／photoAC）

在日常餐桌上，醬油幾乎是不可或缺的調味靈魂，它可以讓清淡的食材瞬間升級成「下飯神器」，更是中餐烹飪中不可取代的存在。不過，胸腔暨重症專科醫師黃軒透露，看似無害的幾滴「提味小幫手」，其實可能暗藏著對血管的慢性威脅，尤其醬油經高溫烹調，會產生雜環胺（HCAs）等潛在致癌物，因此，建議民眾應該在炒菜後再放醬油，避免長時間高溫烹調。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr.Ooi Hean」發文指出，醬油是中餐烹飪中不可取代的存在，然而這看似無害的幾滴「提味小幫手」，可能暗藏著對血管的慢性威脅，「從高鹽，到人工添加，再到高溫烹調，醬油中的細節，可能正悄悄左右著你的血壓、血管彈性，甚至心腦血管健康」，換句話說，真正威脅血管的，有時候不是那頓大魚大肉，而是你餐桌上的「那一小碟蘸醬」。

黃軒呼籲，在挑選醬油時，要注意3個陷阱：

第一個陷阱：化學調配醬油

外表亮晶晶、顏色深卻不自然，靠的往往不是發酵，而是「谷氨酸鈉（味精）、焦糖色素、甜味劑」等人工添加。短期吃或許只是「味道單薄」，但長期高量，可能讓血管內皮細胞承受氧化壓力，增加斑塊形成的機會。

第二個陷阱：老抽＋高溫烹調

老抽的角色本來只是「提色」，但其鈉含量不低。若再加上猛火爆炒，會產生雜環胺（HCAs）等潛在致癌物。這些物質長期積累，不僅是癌症風險，也可能損害血管彈性。

第三個陷阱：高鹽醬油

這是最直接的「隱形鹽炸彈」。部分醬油每100 ml含鈉超過6000 mg，而世界衛生組織建議每日鈉攝入不超過2000 mg。換句話說，隨便蘸一下就可能「超標」。血管就像橡皮筋長期被拉緊，失去彈性，動脈硬化、血栓風險直線上升。

醫師建議，挑選醬油時，可優先選擇「天然釀造」而非「化學配製」，配料表越簡單越好，並盡量選「低鈉、淡口」取代「高鹽、老抽」；使用上，炒菜後放，避免長時間高溫，每日用量控制在10 ml內。

黃軒強調，醬油不是毒藥，但絕對不是「想加多少就加多少」的調味品，其中高鹽會讓血管像橡皮筋一樣日漸失去彈性；添加劣質成分，加重代謝與血管的隱形負擔；高溫老抽，更可能釋放出潛在致癌因子。他說，「唯有學會挑得明白、用得節制，才能既享受味覺的滿足，又守住血管的健康。」

