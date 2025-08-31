嘉邑行善團60周年感恩餐會暨義工表揚　彰雲嘉首長出席肯定義行

▲嘉義市嘉邑行善團慶祝60周年優秀義工表揚 ，彰雲嘉縣市首長及鄉鎮長都到場致意。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉邑行善團創立於民國五十四年（1965年），前身為「行善堂」，由一群默默奉獻的善心人士組成，今(31)日於滿福樓舉行60周年優秀義工表揚暨會員聯誼感恩餐會，黃敏惠市長出席為資深義工頒發感謝狀，並祝福嘉邑行善團在鄭秀玉理事長的帶領下，繼續發揮影響力，讓愛心遍灑嘉義，甚至擴展到更多地方。

黃敏惠表示，嘉義行善團自創團以來，六十年來在地方發揮關鍵力量，補足政府無法即時照顧到的需求，無論是造橋鋪路或災後重建，都展現出互助合作的嘉義精神與臺灣精神。黃敏惠市長特別感謝理事長鄭秀玉的帶領，以及所有志工的無私付出，讓「行善」成為嘉義最溫暖的力量。今年7月嘉義地區受中度颱風「丹娜絲」侵襲，造成嚴重災情。嘉邑行善團秉持著慈善精神，第一時間分別捐贈嘉義縣、市政府各新台幣壹仟萬元整，協助地方政府進行災後復原與救助工作。黃敏惠市長強調，行善團的力量不僅守護嘉義，也影響到雲林甚至全國各地，六十年來累積的善念與愛心，是最珍貴的社會資產。

社會處表示，今日受表揚的嘉義市的資深志工林塗發、張陳素連、黃萬枝、王泉松、黃義榮、張茂欽，這些都是創團元老，多年來陪著行善團一步一腳印，把愛心送到最需要的角落。另外，吳宗波班長，自從民國76年退休後就加入行善團，四十多年來日復一日參與造橋補路，真的是我們的典範。還有王金章資深理監事，更是長期支持團務，盡心盡力。

嘉邑行善團創立於民國五十四年（1965年），前身為「行善堂」，由一群默默奉獻的善心人士組成。早年志工們利用夜間人車稀少之際，在嘉義市區修補道路坑洞、埋設水溝蓋板；白天則深入偏遠地區修復吊橋，並前往救濟院與孤兒院施米濟貧。1974年更名為「嘉邑行善團」，1985年正式成團，並於1986年至1998年間完成社團法人立案。

關於嘉邑行善團長年推動的四大志業：「造橋、補路、急扶、施棺」，鄭理事長表示:嘉邑行善團持續投入社會關懷與慈善活動，並積極參與各類重大災害的賑災行動，如921大地震、高雄城中城大樓火災等均有其善舉紀錄。而此次丹娜絲颱風帶來嚴重損害，嘉邑行善團更是以實際行動展現對地方的深厚情誼與責任。