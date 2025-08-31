卓榮泰視察嘉義災後復原情形　指示民宅及溫網室修繕加快腳步

▲行政院長卓榮泰視察嘉義災後復原情形 。（圖／嘉義縣政府提供）

為關心嘉義災後復原情形，行政院長卓榮泰昨30日前往嘉義縣朴子市視察民宅災後復建修繕情形，並前往鹿草鄉視察農業設施溫網室重建情形。卓榮探表示，賴清德總統相當關心嘉南地區受損民宅修繕進度，每日詢問施工進度，並叮囑他抽空南下視察。並強調，中央對每一位受災戶都投入同樣的關心，感謝雲嘉南災後復原前進指揮所與地方政府合作，所有民宅修繕及溫網室修復工作一定要儘速完成，協助受災家庭儘速恢復正常生活，也讓農友有勇氣重新站起來，在災後迅速復耕。

卓榮泰抵達朴子市後，首先聽取經濟部水利署林元鵬署長說明「經濟部協助嘉義朴子市丹娜絲颱風受損民宅修繕作業」，並於致詞時向此次訪視民宅的屋主阿嬤致歉，同時也感謝阿嬤的體諒。尤其丹娜絲風災過後，嘉南地區又面臨連日豪雨，施工不易，再加上臺南、嘉義等地有多處民宅損壞，工人與修繕材料短缺，導致阿嬤這段期間生活起居十分不便。所幸除了翁章梁縣長、朴子市吳品叡市長及蔡易餘立委不斷為此奔波外，行政院陳金德政務委員兼雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官、李孟諺副指揮官與李怡德副指揮官皆積極媒合全國各地修繕廠商、工人、工班，同時負責修繕阿嬤房屋的立勝營造公司亦不計成本，努力加速施工，目前屋頂仍有一處尚待修繕，希望早日完工，讓阿嬤能夠安心居住。

另外，「丹娜絲風災家園復原慰助金專案」依據屋頂及外牆受損面積，提供5萬或10萬元慰助金，卓院長指示應儘速發放至受災民眾手中，以利修繕家園之用；至於尚有修繕需求的民宅，目前各相關部會均有認養相關責任區域，也請儘速媒合施工廠商；如有災屋需拆除，不分弱勢戶或一般戶，9月底前委由政府完成代拆者，拆除及清運費用均由中央負擔。

包括行政院陳金德政務委員兼雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官、李孟諺副指揮官、李慧芝發言人、雲嘉南區聯合服務中心李碧菁副執行長、經濟部賴建信次長、蔡易餘立委、嘉義縣翁章梁縣長等人均陪同院長視察。

隨後，卓院長前往鹿草鄉視察溫室重建情形時表示，此行他不僅視察農損復建成果，更關心尚在起步修復的農民朋友們。此次嘉義縣溫網室損害面積達961公頃，感謝受災農友的體諒，雖然無法在第一時間完成復建，但目前已逐步展現成果，未來仍須加快整體復建進度。卓院長指出，政府已針對本次風災損壞溫網室予以專案重建輔導，補助比例達8成，並提供現金救助等措施，雖不足以完全彌補損失，但盼成為支持農友的力量，讓大家有勇氣重新站起來，也讓年輕人願意返鄉從事精緻與智慧農業，促進臺灣農業升級。

卓院長說，農業部作為全國最高農業主管機關，在陳駿季部長帶領下，面對各種農損均能即時提出應變對策迅速實施，同時亦能在第一時間向他建議提高重建補助比例、加快審核速度；而面對立法委員與農民提出的需求，例如補助期限延長、低利貸款成數增加、申請程序更便民等，也能快速調整，希望在中央與地方共同合作下，能讓農民在災後迅速復耕，使國人持續享用優質農產品。

卓院長強調，此次風災為大家帶來生活不便，承受許多辛苦，因此政府施政不僅要體察人民需求，更要貼近人民需要。卓院長再次感謝嘉義縣府團隊、鹿草鄉嚴珮瑜鄉長投入災後復原的辛勞；同時也感謝立法院蔡易餘等立委的支持，促成「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」三讀通過，後續會儘速將所編列的600億元預算投入災後復原及重建工作。

此行，卓院長先聽取農業部農糧署南區分署賴明陽分署長說明「颱風災損農業設施修復情形」，並於農友陪同下，與行政院李慧芝發言人、雲嘉南區聯合服務中心李碧菁副執行長、農業部陳駿季部長、蔡易餘立委、嘉義縣翁章梁縣長等人，關心溫室披覆組件破損更新及農作物種植現況。

翁章梁指出，颱風及豪雨造成的災損範圍廣，復原工作曠日費時，農業部已與縣府農業處合作媒合相關業者進場協助農民，廢棄物部分則由農民先行分類，後續由公所及環保局處理。感謝行政院與農業部即時支援，未來也將持續聽取農民意見，陪伴大家走過重建之路。

翁章梁也說，感謝中央調派工班協助屋頂修繕，以及公所與業者配合迅速，工程進度大致如期推進。目前盤點約有90多戶邊緣戶需要協助，縣府正積極媒合民間團體協助復原，也感謝中央及立委蔡易餘召開多次協調會、奔走地方，協助爭取相關資源。