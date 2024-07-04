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大陸 大陸焦點 特派現場

白俄羅斯加入上合組織　習近平籲鞏固團結力量

▲▼ 習近平哈薩克總統託卡耶夫會談後共同會見記者。（圖／新華社）

▲習近平與哈薩克總統託卡耶夫會談後共同會見記者。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海合作組織峰會（SCO）3日至4日於哈薩克阿斯塔納舉行，中國大陸國家主席到場出席並於今（4）早發表講話稱，面對干涉分化的現實挑戰，「我們要鞏固團結力量。」另外，該組織今日宣布正式接收白俄羅斯為成員國。

綜合陸媒報導，習近平今早在阿斯塔納獨立宮出席上海合作組織成員國元首理事會第二十四次會議，並發表講話。他提到，面對干涉分化的現實挑戰，要鞏固團結力量。

習近平接著指出，要攜手抵制外部干涉，堅定相互支持，照顧彼此關切，以和為貴處理內部分歧，聚同化異破解合作難題，把本國前途命運、地區和平發展牢牢掌握在自己手中。

習近平還表示，面對「小院高牆」的現實風險，「我們要維護發展權利」，堅持普惠包容，聯手推動科技創新，維護產業鏈供應鏈穩定通暢，激發地區經濟內生動力，推動實現共同發展目標。

在今日的會議上，正式接收白俄羅斯為成員國。至此，上合組織成員國共有10個，分別為中華人民共和國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克、印度、巴基斯坦、伊朗及白俄羅斯。

美國CNN稍早報導指出，以中俄為首的這個歐亞國家俱樂部將擴大規模，白俄羅斯加入上合組織是中俄推動該組織轉型的又一舉措，從區域安全集團轉變為對西方的地緣政治制衡。

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