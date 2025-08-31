　
社會 社會焦點 保障人權

新莊健身房「偷男襪」怪客！他被逮還裝無辜　釣出一堆苦主

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區昨（30日）晚間，民安路一家連鎖健身房發生偷襪子怪客，一名38歲吳姓男子趁被害人34歲李男沐浴洗澡，在置物櫃偷取他的襪子，犯行都被監視器拍下，服務人員隨即報案，警方到場在他隨身包包內搜出4雙襪子，共有4人被害，警方依法將他逮捕帶回派出所偵訊，訊後依竊盜罪送辦，事後警方到場搜查吳男影片被PO在網路上，有男網友說「同一間，我也被偷過」。

▼吳男在新莊區一家健身房偷男襪，警方搜出4雙 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳男在新莊區一家健身房偷男襪，警方搜出4雙，吳男被警方帶回派出所偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨日晚間6時許，警方接獲一家連鎖健身房報案，指稱有運動的男客人遭偷襪子，警方立即到場調查。據悉，當時李姓男子健身後在沖洗，此時吳男卻趁機在他櫃子裡翻找，將一雙襪子偷走塞進隨身包包內，犯行都被監視器拍下。

吳男面對警方詢問，雙眼露出無辜表情，站起身拍拍口袋「沒有東西，只有手機」，辯稱在廁所「拉屎」，並沒有行竊，沒想到，員警直接在他包包內搜出4雙襪子，初估價值約1600元，他百口莫辯，當場被帶回派出所偵辦。

吳男被搜查的畫面被民眾拍下貼到網路，男網友眼尖認出這家健身房「同一間，我被偷過，笑死」；「我都在那間運動，之前被偷襪子，後面鞋子都上鎖，該不會同個人？」，「我之前連續兩天襪子被偷」。警方表示目前與健身房配合調閱監視器，要通知其他被害人。

▲▼吳男在新莊區一家健身房偷男襪，警方搜出4雙，吳男被警方帶回派出所偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳男被警方帶回派出所偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼吳男在新莊區一家健身房偷男襪，警方搜出4雙，吳男被警方帶回派出所偵訊 。（圖／記者陳以昇翻攝）

08/30 全台詐欺最新數據

