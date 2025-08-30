他凌晨闖東區！20分鐘連偷2家韓系服飾店　拎早餐逃亡畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市大安區兩家韓系服裝店在29日凌晨5時許，陸續遭人闖空門行竊，兩家店共計損失台幣1萬5250元及韓幣20萬元，店家也在發現後陸續跑到派出所提出告訴，目前警方已經調閱嫌犯逃逸方向，且確認兩家店距離約2百公尺，依照身形、樣貌來看為同一人下手行竊，將持續追查嫌犯到案說明，且竊嫌行徑囂張，逃跑還順便買早餐。

▲他闖空門連偷兩家韓系服飾店，得手台幣15250元以及20萬韓元，落跑還順便買早餐。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，29日凌晨5時許，在忠孝東路四段205巷一家韓系服飾店發生竊案，36歲的陳姓老闆娘在上午7時許進入發現收銀台被偷走8300元台幣、20萬元韓元，調閱監視器發現竟然是被人闖空門進入店裡行竊，警方獲悉後也開始追查，店家間也互相告知有人被闖空門行竊。

於距離約200公尺的另一家30歲王女所經營的服飾店，得知有人被闖空門行竊，立刻在當天晚上跑回店裡查看，發現收銀檯裡的現金夾鏈袋不見，清查之下短缺新台幣6950元，調閱監視器發現在29日凌晨5時許，也被一名男子破壞店門口入內行竊。

警方受理報案後，發現該名嫌犯在20分鐘內連闖兩家服飾店行竊，兩家店共計損失台幣15250元以及韓幣20萬元，目前初步清查為同一犯嫌所為，也將積極追查嫌犯下落。