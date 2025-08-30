　
社會 社會焦點 保障人權

3賊偷工地電纜線落網！怕吸毒被發現出怪招　假陽具藏尿掉包

記者邱中岳／台北報導

北市警局北投分局在日前多次接獲工地報案，表示電纜線無故遭竊，警方掌握三名竊嫌涉案，並且由女嫌負責把風，另外兩男竊嫌進入行竊，警方成功逮人，並查扣毒品海洛因，還在其中一人房間裡查獲「假陽具」，目的是到警局驗尿複查時，用裝在假陽具裡的尿調包。

警方調查，46歲的張姓男子、49歲的曾姓男子以及34歲的杜姓女子，三人在日前不斷從新北市淡水區騎車到北市北投區的工地，趁人不注意時竊取電纜線，警方調閱監視器發現，先用絕緣膠帶變造機車車牌，再由杜女負責把風，由張、曾兩人進入行竊。

▲▼張嫌為毒品調驗人口，每次到警局複檢驗尿竟然持假陽具裝「無毒」尿液躲追查。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲張嫌為毒品調驗人口，每次到警局複檢驗尿竟然持假陽具裝「無毒」尿液躲追查。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握情資後，在日前到新北市淡水區逮人，並且在三人住處搜出毒品海洛因、針筒以及施用器具，警方訊後也將依照竊盜以及《毒品危害防制條例》將三人移送地檢署偵辦，另外也將持續追查三人竊取電纜銷贓管道。

另外，警方也在張姓嫌犯家中搜出「假陽具」，還連接尿袋，經過追問，才發現原來張姓竊嫌有吸食毒品的習慣，但是因為曾被警方查獲，須定期到警局驗尿，沒想到因為沒有戒掉毒癮，竟然用假陽具連接尿袋，將「無毒」的尿液裝進驗尿杯裡調包，以躲避警方查緝。

▲▼張嫌為毒品調驗人口，每次到警局複檢驗尿竟然持假陽具裝「無毒」尿液躲追查。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲三嫌偷建築工地電纜線，事後還被警方查扣毒品海洛因。(圖／記者邱中岳翻攝）

北投分局呼籲，電纜線竊盜案影響甚鉅，警方將落實執行防竊巡守，民眾如發現形跡可疑之人、車，請立即通報警方處理，共同打擊犯罪；而資源回收場應依規定登記賣方身分資料及所收購之物品，如發現來路不明之物品，應隨時向警方舉報，以免觸法。

