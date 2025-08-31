南投溫泉季9/6埔里鎮鯉魚潭起跑　首結合溫泉之聲水漾歌唱賽

▲2025南投溫泉季「溫泉之聲水漾」歌唱賽9月6日率先登場，邀請王品澔擔任活動大使。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「2025南投溫泉季」三大溫泉區主題活動將在9月6日由鯉魚潭的埔里溫泉季率先登場，並結合2025南投健行節活動及溫泉之聲水漾歌唱大賽，並邀請藝人王品澔擔任活動大使、資深音樂人周治平擔任主評審，縣政府歡迎國人到南投健行、泡溫泉，享受好山好水的暖湯療癒之旅。

開幕記者會28日舉行，縣長許淑華、副縣長王瑞德參加啟動儀式，宣布溫泉季活動正式開跑，王品澔、周治平都出席並現場演唱、展現好歌喉，亦公布由上百位報名者中入選「溫泉之聲水漾歌唱大賽」決賽的10人名單；縣議員簡千翔、林憶如、林儒暘、林庭秝，國姓鄉長邱美玲、中華民國溫泉觀光協會理事長李浩瑋等人也到現場共襄盛舉。

▲2025南投溫泉季「溫泉之聲水漾」歌唱賽由周治平擔任主評審。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德指出，首先登場的溫泉季活動位在埔里鯉魚潭，當天早上配合「埔里鎮鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程」落成儀式辦理健行節活動，現場有集章抽獎，並有免插電童玩區、文創疊印趣等活動；中午起「埔里溫泉季–溫泉之聲水漾歌唱大賽」正式開幕，賽事提供冠亞季軍獎金及獎狀，分別可得1萬元、6000元、5000元獎金及獎狀，最佳舞台風格獎也有2仟元及獎狀鼓勵，冠軍還有機會登上2026南投燈會舞台表演。

▲2025南投溫泉季9月6日登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府表示，希望將南投獨特的溫泉文化與音樂結合，打造一場融合音樂與自然的感官盛宴，晚間更將於鯉魚潭首次展演水舞並搭配焰火演出，另於10月18日的「玉山戀‧東埔情」、11月1日的「北港溪溫泉嘉年華」，內容都非常精彩，活動相關資訊可至「樂旅南投」FB粉專查詢，https://www.facebook.com/nantouwelcome。