不懼集遊法　黃國昌批賴「用得比馬還兇」：繼續搞2028 30%都不會有

▲民眾黨主席黃國昌發起「司法改革 公民走讀」活動。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌號召支持者參與的「司法改革 公民走讀」，徒步朝總統府官邸走去，但因該處為禁制區，所以依法不得核准，爆發民眾與維安警力發生推擠衝突，黃也因涉違反《集遊法》，北市警中正一分局已蒐證，會交由北檢指揮偵辦。對此，黃國昌今（31日）表示，「那就來辦啊」。黃也批，民進黨忘了自己過去主張，拿《集遊法》對付人民，用的比前總統馬英九執政還要兇；請賴好好想想，2024是40%選上，繼續搞，2028年，30%都不會有。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見，昨是民眾黨中央黨部及柯住家被搜索一周年。黃國昌號召支持者參與昨「司法改革 公民走讀」活動，上午7時半在自由廣場集合，徒步朝總統府官邸走去，但因該處為禁制區，所以依法不得核准，爆發民眾與維安警力發生推擠衝突；雙方一度在拒馬對峙許久，整場活動釀8名警員受傷，其中一名女警還昏厥送醫。

黃國昌31日受訪表示，昨天他在現場拿一張「人民作主」照片出來，就請教民進黨，過去人民作主時候，一樣也是在走人行道，「為什麼他們可以在總統府前面走，當時蔡英文是同意」，但昨天沒走到總統府，走愛國西路人行道，就層層把人行道圍起來，這不是綠能你不能？他公開在現場問這問題，但現場指揮官不回答，民進黨、總統賴清德不回答，綠媒更是沒有面對勇氣。

黃國昌說，昨天那張照片在網路上全都有，為什麼過去綠色的可以走總統府前面的人行道，民眾黨卻不能走愛國西路人行道，怎麼從前總統蔡英文到賴清德，民進黨執政越來越威權、越來越退後，民進黨不是要人權立國、街頭還給人民，怎麼今天賴害怕人民聲音，「要用層層拒馬鎖在官邸」，這不是很可笑？



黃國昌表示，請民進黨重新回答，2008年到2016年，自己在街頭怎麼衝撞，結果到現在掌握大權，忘了自己過去主張；不要說忘記《集遊法》，還拿這惡法對付人民，用的比馬英九執政還要兇。他要奉勸賴，你越這樣搞，人民反彈力量越大，當你越用威權手段想要阻擋人民聲音，人民反彈會越大；從台灣爭取民主自由歷史，一步步、一次次印證這個鐵則，請賴好好想想，2024是40%選上，繼續搞，2028年，30%都不會有。

針對黃國昌等人涉嫌違反集會遊行法、破壞阻材並推擠員警等違法行為，北市警局中正一分局也全程蒐證，交由台北地檢署檢察官指揮偵辦。黃國昌說，「不會啊，那就來辦啊」，當初2013年10月8日，他在總統府前面的集會，很多民進黨的人參加，當初民進黨的人說什麼，自己要不要回去看？

黃國昌表示，過去被《集遊法》辦非第一次，當初《勞基法》他在總統府前，蔡英文一樣辦他，想要用《集遊法》打壓人民發聲的權利，他再告訴民進黨，回去好好複習自己歷史，民進黨過去街頭起家、幫人民發聲、抗議國民黨用拒馬把人民阻隔在外，讓總統聽不見人民聲音，但民進黨現在做這事，有過之而不及，徹徹底底成為自己過去最討厭模樣。

黃國昌說，奉勸賴清德不用派小咖出來當打手，自己站到第一線，告訴國人，自己過去主張廢除《集遊法》惡法，要把街頭還給人民，那時的賴還存不存在？還是現在賴已經變得面目全非， 忘記自己做過什麼承諾？