地方 地方焦點

不老精神大秀！嘉義2025阿公阿嬤活力SHOW南區競賽

▲「2025阿公阿嬤活力SHOW」南區競賽登場，舞力全開展現不老精神 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「2025阿公阿嬤活力SHOW」南區競賽登場，舞力全開展現不老精神 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣組隊參加國民健康署昨30日舉辦「2025阿公阿嬤活力SHOW」南區分區競賽，亮眼表現榮獲「常勝組-最佳團隊獎；新秀組-最佳造型獎、最佳活力獎、最佳團隊獎」4項殊榮，各隊舞力全開，充分展現健康活力與不老精神。

（圖／嘉義縣政府提供）

「長者活躍老化競賽」提供阿公阿嬤勇敢展現自我的舞台，讓長者在參與過程中找到生活目標，也能夠培養興趣、增進人際交流，減少孤獨感，進一步達到預防及延緩失能效果，展現「活躍老化、健康生活」精神。

（圖／嘉義縣政府提供）

南區分區競賽共6支隊伍參加常勝組、17支隊伍角逐新秀組，嘉義縣竹崎灣橋青春活力不老隊挑戰「常勝組」，展現多年參賽的穩健實力與默契；「新秀組」則由六腳蒜南舞GO俞快、番路Candy與阿里山新美文化健康站同台競技。

4支參賽隊伍歷經不斷練習與排演，今日演出表現亮眼，道具設計以「環保回收」為核心，運用回收塑膠盤製作造型帽，展現創意與資源再生精神，還將紙箱、布條再利用，融入嘉義在地盛產的「柿子」，製作手作髮飾，彰顯農產魅力及文化風情。

（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局說明，縣府持續推動高齡友善與健康促進政策，透過運動、均衡飲食及社區參與，協助長輩預防衰弱、延緩失能。

鼓勵長者踴躍參與社區課程，能強健體魄並增添生活樂趣，結交更多朋友，這次參加競賽的長輩平時表現積極活躍，透過健康促進活動維持身心健康，也充分展現活力老化成果。

更多新聞
433 1 9128 損失金額(元)

花蓮蜜香紅茶競賽　金牌獎2茶農名單出爐

花蓮縣蜜香紅茶年度盛事-縣級蜜香紅茶評鑑於8月15日在花蓮縣玉里鎮藝文中心隆重舉辦，本次評鑑由花蓮縣政府輔導花蓮縣農會主辦，各茶區農會共同協辦，旨在提升花蓮蜜香紅茶品質、鼓勵茶農技術創新，並推廣花蓮特色農產。

基隆銀髮族閃耀北區　4隊伍參賽全數獲獎

陸泳壇新星12歲少女勇闖世游賽 200米混合僅輸0.06秒奪第四

第55屆全國技能競賽落幕李妮臻、莊玉雪逆勢奪金展現女力新典範

2025台北國際牛肉麵節開放報名

健康活力不老精神競賽嘉義縣衛生局

