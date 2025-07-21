第55屆全國技能競賽落幕　李妮臻、莊玉雪逆勢奪金展現女力新典範

▲第55屆全國技能競賽圓滿落幕，雲嘉南分署勇奪28面獎牌，表現耀眼。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國內技能競賽最高殿堂「第55屆全國技能競賽」20日在南港展覽館圓滿落幕，總統賴清德親臨現場頒獎並為選手加油打氣，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署表現亮眼，一舉拿下8金5銀3銅與12優勝獎項，總計28面獎牌，特別在建築舖面與粉刷技術與乾牆系統職類，更包辦金銀銅三大獎，成為此次競賽焦點。

雲嘉南分署本屆共派出81位選手參加21個職類比賽，其中CNC車床選手李妮臻、展示設計職類選手莊玉雪分別以堅強實力擊敗眾多對手，成功摘金，不僅打破性別刻板印象，也展現新世代女性在技職領域的堅韌與專業。

目前就讀大一的李妮臻，是南分署CNC車床職類中唯一的女性選手，高中時即展露頭角，曾在全國賽獲第4名，歷經一整年強化訓練，今年以分區賽第一之姿晉級，終於奪得金牌，圓夢成功。

展示設計職類的莊玉雪，從國中起便是技藝好手，曾參加漆作裝潢賽事惜敗，與職訓師林裕強討論後轉戰展示設計，首次參賽即橫掃分區與全國金牌，再證實力。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，此次參賽成績為歷屆之最，參賽選手在建築舖面、展示設計、粉刷技術與乾牆系統、CNC車床、CNC銑床、配管與暖氣、自主移動機器人等7個職類奪金，成績斐然。他勉勵選手們持續為國手選拔做準備，放眼國際舞台，為國爭光。

總統賴清德也在頒獎致詞時提到，台灣技職選手在2023年法國里昂國際技能競賽中勇奪世界第四佳績，顯見我國百工百業的技職人才是經濟實力的重要支柱。他勉勵選手沉著準備年底的亞洲技能競賽，將榮耀留在主場台灣。

勞動部長洪申翰也指出，競賽是一項深耕與傳承的平台，不僅激發技能潛力，更是國際技術交流的重要契機。今年全國賽共有1,231位選手角逐69個職類，前三名將角逐國手資格，代表台灣出征世界。