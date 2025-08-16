花蓮蜜香紅茶競賽！3大產區大顯身手　金牌獎2茶農名單出爐

▲▼評審從茶葉的外觀、水色、香氣、滋味等表現進行嚴格評分。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣蜜香紅茶年度盛事-縣級蜜香紅茶評鑑於8月15日在花蓮縣玉里鎮藝文中心隆重舉辦，本次評鑑由花蓮縣政府輔導花蓮縣農會主辦，各茶區農會共同協辦，旨在提升花蓮蜜香紅茶品質、鼓勵茶農技術創新，並推廣花蓮特色農產。

本次評鑑邀請農業部茶及飲料作物改良場等專家、學者擔任評審，從茶葉的外觀、水色、香氣、滋味等表現進行嚴格評分。經過激烈競爭，金牌奬得主為新鶴茶園（3點）、清風茶行（2點）；銀牌奬得主為陳期泓（2點）、新鶴茶園（4點）、李俊宏、清風茶行（2點）、龍安製茶廠；銅牌奬得主為清風茶行（3點）、新鶴茶園（4點）、林俊傑（2點）、蕭文龍、黃明傼。

縣長徐榛蔚表示，感謝所有參與縣級蜜香紅茶評鑑的農友們，參賽就是對自己茶品的肯定，也恭喜獲獎的茶園及農友，縣級評鑑是花蓮茶評鑑最高等級，代表的是最高品質，未獲獎的茶農也不要灰心，期待持續精益求精、再接再厲，彼此間相互交流與學習，讓花蓮縣蜜香紅茶成為國內外知名的特色茶品與伴手禮。

農業處長陳淑雯說明，今年縣級蜜香紅茶評鑑與往年相比，增加了獎勵計劃，金、銀、銅獲奬者，除頒發奬座、獎狀及贈送禮盒外，會再頒給獎金，金牌奬每茶點3000元、銀牌獎2000元、銅牌奬1000元，另外，針對金牌奬得主，縣府將以建議售價每茶點收購4兩，協助行銷，並輔導明年參加國外競賽，向國際市場邁進。

▲經過激烈競爭，評選出金、銀、銅牌各家茶農。

陳淑雯進一步說，今年度獲獎的茶農，預計在縣農民節公開頒獎，並協助南港茶展等後續推展行銷事宜，提升花蓮蜜香紅茶知名度。

徐榛蔚表示，花蓮縣蜜香紅茶擁有極高的品質和獨特風味，農友們參與國內外賽事屢獲佳績，再再顯示花蓮蜜香紅茶在品質上的優異，無論是花東縱谷或是海岸山脈，不同的地理環境，讓茶葉風味各有獨特風味。

