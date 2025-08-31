　
莫迪與澤倫斯基通話　重申印度支持和平解決方案

▲澤倫斯基與莫迪通話。（圖／路透）

▲澤倫斯基與莫迪通話。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

印度總理莫迪（Narendra Modi）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）30日通話，重申印度支持透過和平方式解決俄烏戰爭。澤倫斯基則希望，莫迪的立場能在即將於中國天津舉行的上海合作組織（Shanghai Cooperation Organisation）峰會上獲得更多關注，並促進俄羅斯與烏克蘭的外交接觸。

路透社報導，澤倫斯基在當晚的影片演說中透露，莫迪表達了對烏克蘭停火訴求的支持。他指出，「印度總理支持必須停火的理念非常重要，（停火）將釋出明確的訊號，表明俄羅斯已準備好進行外交努力。我們期盼這一立場能在中國的會議上獲得重視。」

印度總理辦公室隨後也發布聲明，強調莫迪在通話中重申印度對烏克蘭問題的基本立場，即支持早日實現和平的所有努力。聲明表示，「兩位領袖也檢視了印烏雙邊夥伴關係的進展，並討論如何在所有具有共同利益的領域進一步加強合作。」

聲明並提及，澤倫斯基也對莫迪對於烏克蘭近期局勢的理解表示認同。

莫迪預定將出席30日登場的上合組織天津峰會。雖然印度並未對俄烏戰爭明確選邊，但莫迪過去曾於多個國際場合上，呼籲「現在不是戰爭的時代」，希望各方能展開對話。外界關注，莫迪此番與澤倫斯基的公開通話，是否會對峰會中的俄羅斯立場造成外交壓力。

自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，印度在國際舞台上始終維持與俄羅斯的傳統關係，同時也避免在聯合國譴責俄方的決議中表態，但印度近年日益強調和平與主權的重要性。此次莫迪與澤倫斯基的會談，被外界視為印度在地緣政治之間持續尋求平衡的展現。

