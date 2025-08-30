烏軍奇襲！600美元無人機「炸毀俄2座大橋」　爆炸瞬間畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭軍方近日運用價值僅600美元（約新台幣1.8萬元）的無人機，成功炸毀俄國邊境2座重要橋樑，成為成本效益極高的軍事行動。

綜合CNN等外媒報導，烏軍第58獨立機械化步兵旅透露，這兩座位於別爾哥羅德州的橋樑原先被俄軍用作補給線，具有重要戰略意義，因此俄方在橋下預先布設地雷，便可在烏軍突襲時炸毀阻敵。

▲ 烏軍無人機炸毀俄羅斯邊境橋梁。（圖／翻攝自YouTube）

烏軍代表針對此次行動透露，他們注意到橋樑周圍有異常活動，決定派遣配備光纖設備的第一人稱視角無人機深入偵察。無人機拍攝的畫面顯示，橋下堆放大量反坦克地雷及彈藥，還有用來遮蓋的布料散落一旁。

該名代表說明，「發現地雷後，我們立即發動攻擊。」影片中無人機飛入橋下發現目標後，直接衝撞地雷堆引發巨大爆炸，橋樑瞬間陷入火海。烏軍隨後如法炮製，摧毀第二座橋樑。

這次行動成本極低卻效果驚人，相較德國去年為烏克蘭向美國採購3套海馬士火箭系統（HIMARS）花費3000萬美元，每枚飛彈造價數萬美元，烏軍此次僅使用2.5至3萬烏克蘭格里夫納（約600至725美元）的無人機就達成任務。

這也並非烏克蘭首次運用廉價無人機創造豐碩戰果，烏軍今年6月便曾利用小型無人機滲透俄國軍用機場，摧毀或損壞數十架俄國戰機。