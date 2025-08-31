莫迪時隔7年訪華的盤算？　中美博弈夾縫中尋求「務實」戰略轉身

▲印度總理莫迪時隔七年訪華 。（圖／翻攝 CGTN，同下）

記者任以芳／天津報導

時隔七年，印度總理莫迪昨30日傍晚抵達天津濱海國際機場，將出席8月31日至9月1日舉行的上海合作組織（上合組織）峰會。這是莫迪自2018年以來首次訪華，預計今（31日）將與大陸國家主席習近平會見，也是在中印關係經歷邊境摩擦、經貿摩擦以及人文交流受阻後，雙邊互動的一次重要契機。外界普遍認為，此訪不僅標誌著中印關係的積極修復，也預示著兩國未來合作空間有更靈活的拓展。

今年恰逢中印建交75週年，作為亞洲人口最多的兩個大國，中印同為發展中經濟體和新興市場代表，已經七年沒有訪華的莫迪宣布參加上合組織，這也是繼2022年上海合作組織撒馬爾罕峰會之後（在烏茲別克斯召開），首次公開出席。

根據大陸官媒釋出畫面，莫迪專機昨天30日傍晚落地天津濱海機場，大陸方面迎接莫迪與其他國家領導人無異，像是走紅毯、儀仗隊、歡迎隊伍等迎賓流程沒有太大區別。除了獻花環節，莫迪與柬埔寨首相洪瑪內是派出小朋友擔任獻花禮賓工作，部分領導人則是現場禮儀人員代表獻花。

▲中方安排小朋友獻花，莫迪彎腰與孩童親切交談。

莫迪下機時，特地停留好幾秒時間讓守候的媒體拍攝，並且雙手合十向外界致意，才走下專機。之後，收到大陸小朋友獻花，莫迪特地「彎腰」與孩子們交談一些時間，由於拍攝距離較遠，但能感受現場氛圍十分輕鬆友好，接著莫迪專車隊伍在大陸外交人員護送之下快速離開。

近年來，中印邊境嚴重摩擦，一度讓中印關係跌入低谷，但隨著大陸外交部長王毅日前時隔三年出訪印度，雙方高層溝通不斷推進，在新德里舉行的特別代表會晤達成10點共識，中印邊境局勢開始逐步趨穩，迎來回暖契機，最終促成莫迪時隔七年「首次」訪華。

回顧2017年開始中印因邊境摩擦導致的氛圍緊張，最終導致2020年的加勒萬河谷流血衝突。此後，印度把邊界爭端與中印關係掛鉤，採取限制中方簽證、打壓中資企業、封禁中國應用程式、禁止中方記者駐點等措施，雙邊人文與經貿交流降至低谷。留在印度的中國留學生僅剩個位數，凸顯兩國互動之冷淡。同時，印美關係更加靠攏各種戰略合作。

再來檢視過去兩年的國際會議，印度立場也讓其他盟友抓摸不定。舉例2023年金磚峰會，印度臨時反對擴員，態度曖昧。2023年上合會輪值到印度改視訊，一度被外界說是省錢的「虛擬峰會」，又有印度不願與巴基斯坦同台一說。到了2024年上合阿斯塔納峰會（在哈薩克舉行），莫迪直接缺席。

時隔七年，莫迪不只出席上海合作組織峰會，並且積極宣布推動《天津宣言》及未來十年發展戰略的落地，展現出與以往明顯不同的態度。這一轉變，顯示出中印關係的重大信號，還全力支持中方輪值主席國工作。中國駐俄大使張漢暉提前透露，「成果文件已達成一致，就等發佈。 」這一反常態的操作，也讓西方媒體感到意外，許多分析指向，美國總統川普今年四月揮舞的關稅大棒似乎打醒各國領導人。

莫迪訪華是否尋求在中美博弈中的戰略轉身？先從他宣布訪華時間點來看，並非8月6日傳出的消息，印度官方正式確認是8月19日。正好是大陸國務委員兼外長王毅8月18日至20日訪問印度，期間與印度國家安全顧問多瓦爾、外長蘇傑生會晤，並最終見到莫迪總理，雙方達成一系列共識。最終，印方才正式公佈莫迪出訪消息，也是最後一位確認參加上合組織成員國，過程也十分謹慎」。

▲莫迪訪華並非首站，前一站是日本，並且不參加93大閱兵，被認為反映印度在二戰歷史認知問題上與日本存在某種默契。

《觀察者》報導指出，華東師範大學南亞研究中心主任、副教授姚遠梅應邀「今日歐亞」雲端講座上，對上合組織天津峰會前瞻分析印度總理莫迪參會幾個小心思要注意。自去年以來，中印在邊境問題上逐步降溫，恢復一定層面的經貿合作。印度國內產業在供應鏈高度依賴中國的現實下，也開始呼籲政策調整。2024年雙邊貿易額仍達1384億美元，顯示即便存在政治摩擦，經濟聯繫仍無法割裂。

姚遠梅分析，此時莫迪訪華，既是對中印關係回暖的回應，也可能是對印度經濟困局的一種戰略選擇。莫迪此次行程與美印關稅摩擦緊密相連。川普政府近期對印度商品徵收高額關稅，重創其出口產業。莫迪說「決不退讓」，印度外長更直言「美國愛買不買」，這種強硬姿態背後，也是選舉政治的需要，也體現印度在大國博弈中勢必戰略調整。莫迪選擇在此節點訪華，顯然意在藉助中方力量對沖來自美方的壓力。

另外，莫迪這次訪華前一站竟然是日本，從其他戰略角度看，他先於8月29日至30日訪問日本，參加印日峰會，與日本首相就防務、安全、經貿、科技、人文等議題展開磋商；隨後才轉往中國，參加上合峰會並計劃與多位國家領導人會晤，先訪日再訪華的安排頗耐人尋味。

姚遠梅分析，印度一方面維持與日本的合作默契，另一方面又不願錯失與中國改善關係的窗口。這種「左右逢源」的外交手法，既是印度一貫追求戰略自主的體現，也反映其在當前全球格局中試圖尋找平衡的迫切需求。

姚遠梅表示，值得注意的是，莫迪將不參加隨後舉行的九三閱兵活動，與包括俄羅斯總統普丁在內的其他多國領導人形成鮮明對比。這一舉動引發外界關注，被認為反映印度在二戰歷史認知問題上與日本存在某種默契。

總體而言，莫迪此訪既具有象徵性，也帶有實質性。它標誌著中印高層互動在多年冷卻後重啟，但雙方仍有深層分歧，短期內不可能完全化解。對中印兩國包括整個亞洲而言，此次會晤或許能為雙邊關係轉換新動能，但是否真能實現從「對手」到「伙伴」的轉變，並非短時間能促成，莫迪此行只能說是與中方暖暖身，盡快找回以前感覺，但距離走向「務實」合作還有很長一段路要走。