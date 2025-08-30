女大生車手求情「想繼續就學」　1原因未獲緩刑仍要關半年

記者黃翊婷／綜合報導

女大生小美（化名）去年6月間加入某詐騙集團擔任車手，並依照指示向受害者A女收取20萬元現金，事後獲得2000元報酬。小美因為此案挨告，雖然她求情希望繼續就學，但因不符合緩刑要件，最終仍被彰化地院法官依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑6個月，併科罰金2萬元。

▲小美求情想繼續完成學業，卻因不符合緩刑要件，最終仍被判處有期徒刑6個月。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美去年6月間加入詐團擔任車手，該詐團成員先假冒成投資老師，誆騙A女加入群組、下載投資APP，就可以投資獲利，誘使A女答應交付20萬元現金儲值投資；接著，小美依照上級指示，偽裝成投資公司的經辦人前往約定地點，向A女收取款項，得手之後再把錢丟到指定車輛底下，協助詐團掩飾贓款去向。

後來事情敗露，小美因此吃上官司，對於上述犯行，她在接受偵查及審理過程中均坦承不諱，還主動繳回犯罪所得2000元。小美表示，她對未來已有充分規劃，希望能繼續就學，如果被判處入監服刑，恐怕會學業盡毀，嚴重影響人生，期盼法官能給予改過自新的機會。

然而，彰化地院法官表示，雖然小美犯案時年紀尚輕，也沒有前科，但因為犯罪地點、受害者報案時間不同、偵查查證進度不一，案件經分別起訴、審判，在本案審理期間，另案已經做出有期徒刑宣告，所以不符合緩刑要件，本案無從宣告緩刑。

最終，法官依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處小美有期徒刑6個月，併科罰金2萬元，罰金部分得易服勞役20日，全案仍可上訴。