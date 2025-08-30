ATM領錢！後面人乖乖排隊「1舉動惹火她」　大票人怒噴：沒禮貌

▲原PO直呼，後面的人靠太近，讓她非常不舒服。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

保持距離很難嗎？一名女網友抱怨，去ATM領錢，最怕遇到「貼背族」，操作過程中，後面的人總是站得超近，讓她壓力爆棚。文章一曝光，立刻引發大批共鳴，「沒禮貌的行為」、「我超商結帳離我超近，我直接問你很急？他就後退了」、「不管在幹嘛，我都很討厭後面的人離我很近」。

一名網友在Threads表示，每次去ATM領錢時，後面會排著其他民眾，但令她感到反感的是，「下一個人離我超近，你們能懂那感受嗎？」

文章曝光後，全場分享各種惱人情境，「更討厭領不到30秒，就在靠北怎麼領那麼慢」、「真的會！很有壓力，很不舒服的感覺」、「遇過一個年輕人，我超商結帳離我超近，我直接問你很急？他就後退了」、「我有次領完轉頭過去，排我後面的一個年輕女生舉手機在拍照」、「更討厭的是，禮貌性離前一個人遠一點，就有人直接插隊了」、「我在用ATM轉帳，他在我後面嘖嘖嘖」、「我懂，我認為那是沒禮貌的行為」。

不只領錢，許多網友直言，結帳、排買東西、搭乘電扶梯的時候，都無法接受後面的人靠太近，「不管在幹嘛，我都很討厭後面的人離我很近」、「還有操作ibon的時候，還會盯著看，到底有啥問題」、「坐手扶梯也是啊，我習慣跟前面保持一個空格的距離，後面直接站我下一格...超不爽」、「排隊買便當時，後面的男生也靠超近，超怕他搶我包」。