社會 社會焦點 保障人權

債務整合辦貸款要先匯錢！他急衝銀行　警銀聯手保住血汗錢

▲▼金門縣警察局金城分局與永豐銀行金門分行密切合作，成功攔阻一名民眾遭詐騙。（圖／記者林名揚翻攝)
▲金門縣警察局金城分局與永豐銀行金門分行密切合作，成功攔阻一名民眾遭詐騙。（圖／記者林名揚翻攝，下同)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門警方成功阻詐！有民眾在網路接觸貸款資訊，遭詐騙集團以「債務整合」辦貸款話術誘騙，衝到永豐銀行金門分行想匯款2萬元，幸好行員機警通報，通知警方到場後，成功勸退該民眾，保住血汗錢。

據了解，日前永豐銀行金門分行行員見臨櫃民眾神情緊張、態度急迫，直覺有異，主動關心其匯款用途，發現對方疑似誤信網路資訊，有遭詐騙之虞立即通報警方協助。

金城分局員警到場了解，發現該名民眾係在網路上接觸不明貸款資訊，以「債務整合」為由，與一名「傅姓專員」加LINE好友，對方不斷慫恿其跨國匯款至香港帳戶，將不明款項匯入該民眾帳戶後，聲稱「美化帳戶金流」，需將該筆2萬元轉匯至香港帳戶，並承諾會協助申辦貸款，該民眾遂依指示到銀行打算匯款2萬元。

所幸行員察覺有異通報，警方趕抵現場後進一步說明詐騙慣用手法，並提供過往類似案例佐證，最終成功勸說民眾打消匯款念頭，避免金錢損失。

▲▼金門縣警察局金城分局與永豐銀行金門分行密切合作，成功攔阻一名民眾遭詐騙。（圖／記者林名揚翻攝)

金城分局分局長朱政憲表示，本次能成功阻詐，需歸功於前線行員的細心觀察與警方即時應變，展現警銀聯防的良好默契。警方再次呼籲，任何標榜債務整合、無須擔保品、無需信用及美化金流等的網路貸款管道，多為詐騙陷阱，切勿輕信。民眾如有疑慮，可撥打165反詐騙專線或洽當地派出所諮詢。

08/29 全台詐欺最新數據

507 2 8131 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

金門暗夜「火燒埔」！火勢一度逼近住家

金門暗夜「火燒埔」！火勢一度逼近住家

金門縣金寧鄉西堡石頭牌昨(29日)晚間7時27分發生「火燒埔意外」，現場大片雜草及枯木燃燒，火勢一度逼近鄰近住家與鐵皮屋，情況相當危急。所幸消防局及義消迅速佈署水線全力搶救，於短時間內控制火勢，無人員傷亡，燃燒面積約20平方公尺。

女大生車手想繼續就學　1原因未獲緩刑

女大生車手想繼續就學　1原因未獲緩刑

南王派出所召開社區治安會議　民眾熱情參與

南王派出所召開社區治安會議　民眾熱情參與

嘉義市警局攜手金融機構阻詐

嘉義市警局攜手金融機構阻詐

新詐騙手法！他「輸入資料」曝實測結果

新詐騙手法！他「輸入資料」曝實測結果

關鍵字：

金門詐騙警察銀行網路

讀者迴響

