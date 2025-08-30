　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄驚傳流浪狗獵殺梅花鹿　「籠子+吹箭」全面追捕行兇惡犬

▲▼影片曝光！高雄10流浪狗獵殺梅花鹿　牠在水中狂哀號。（圖／翻攝高雄市馬頭山自然人文協會臉書）

▲有民眾在高雄馬頭山附近，目睹至少10隻流浪狗圍獵梅花鹿。（圖／翻攝高雄市馬頭山自然人文協會臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市馬頭山自然人文協會29日清晨於社群平台發布一段震撼影片，內容記錄一群流浪犬在馬頭山附近集體攻擊一頭野生公鹿，引起網友討論，也擔憂狗群可能襲擊人類；對此，市府動保處表示，已先到該批浪犬出沒的花旗二路放置誘犬籠捕捉，今（30）日將派獸醫師以吹箭方式加強補捉。

在馬頭山自然人文協會影片中，只見狗群圍捕鹿隻，無論公鹿如何掙扎甚至跳入水中，仍遭不斷地撕咬，且不時有幾隻狗加入圍獵，至少有10隻黑白狗啃咬梅花鹿的耳朵及背部。

馬頭山自然人文協會強調，這些犬隻並非家犬，居民冒險救援後成功驅散犬群，但不知道梅花鹿後續的情況。

協會指出，近來當地出現成群流浪犬，不僅威脅野生動物，附近居民聲稱，這群狗會追人，因此為了安全著想，只能改變日常運動路線。協會呼籲相關單位儘速介入，強調「生命都該被尊重，但若下次受害的是人，後果恐怕不堪設想」。同時也提醒民眾切勿棄養、餵養流浪犬貓，飼主應善盡責任。

事件曝光後，引發網友熱議。有網友質疑現場為何沒人救援，隨即有人表示「連成年梅花鹿都掙脫不了，你下去救看看」。也有民眾批評，流浪犬成群結隊追咬野生動物，甚至危及人身安全，「愛狗就請帶回家照顧，不要放養危害生態」。

動保處昨晚已先行至浪犬出沒的旗山花旗二路處放置誘犬籠捕捉，今日將派獸醫師以吹箭方式加強補捉，也已聯繫馬頭山自然人文協會，將持續針對反映熱區加強捕捉，並再次呼籲民眾切勿進行流浪犬餵養行為，以免浪犬群聚，造成生態危害及影響人身安全。

08/29 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

影片曝光！高雄10流浪狗獵殺梅花鹿

影片曝光！高雄10流浪狗獵殺梅花鹿

高雄市馬頭山自然人文協會29日清晨於社群平台發布一段震撼影片，內容記錄一群流浪犬在馬頭山附近集體攻擊一頭野生公鹿，引起網友討論，也擔憂狗群可能襲擊人類。

馬頭山流浪狗梅花鹿市府動保處

