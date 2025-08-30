澤倫斯基批「緩衝區提案」不切實際！　俄軍10萬大軍壓境烏東

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直言，歐洲各國提出的緩衝區方案根本不符合現代戰爭的邏輯。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，堅決拒絕歐洲提出要在烏克蘭與俄羅斯軍隊之間設立緩衝區的和平方案，認為這項提案並未反映現代戰爭的現況。另一方面，他也警告俄軍正在東部重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近集結多達10萬兵力，戰況恐再度升溫。而俄羅斯則聲稱波克羅夫斯克為其領土。

針對歐洲領導人們近期提議在烏俄兩軍間建立40公里緩衝區的構想，澤倫斯基29日向媒體表達強烈反對，「只有不了解現代戰爭科技狀態的人，才會提出緩衝區建議。」

他直言，這種想法脫離現實。澤倫斯基解釋，在無人機主導的現代戰場上，事實上早已形成一種緩衝機制，因為雙方重型武器都必須保持超過10公里距離，以避免遭受無人機攻擊。

澤倫斯基說道，「今天我們的重型武器彼此相距超過10公里，因為所有東西都會被無人機擊中」，「這個緩衝區，我稱之為『死亡地帶』，有些人稱為『灰色地帶』，它已經存在了。」他進一步強調，若俄羅斯想要更大的距離，「他們可以撤退到烏克蘭暫時被佔領的深處」。

與此同時，戰場情勢持續緊張。澤倫斯基29日向包括《法新社》在內的媒體透露，俄羅斯正在波克羅夫斯克附近大規模集結兵力，「敵軍正在那裡集結，有多達10萬人，這是我們今天早上掌握到的數據」。而烏軍正在把俄羅斯軍隊趕出東北部邊境地區蘇米（Sumy）。

他警告，無論如何俄軍都在準備發動新一波攻勢行動。波克羅夫斯克是烏東重要據點，俄羅斯聲稱該地為其領土。

俄烏戰爭已經持續長達40多個月，儘管上周川普與澤倫斯基及歐洲領袖的高峰會談一度燃起希望，但德國總理梅爾茨表示，普丁與澤倫斯基的會談「顯然不會」舉行，因為普丁看起來「不願意」參與。

戰火持續升級也加劇了和平進程的困難。俄軍28日凌晨對基輔發動629枚無人機和導彈的大規模襲擊，造成23人死亡，成為開戰40多個月來最大規模的空中攻擊之一。2枚導彈甚至落在基輔市中心歐盟辦事處附近，引發歐洲領袖強烈譴責。