海水吞沒家園！諾魯「賣護照」救國　德一家4口砸764萬換公民身分

太平洋島國諾魯正面臨氣候變遷帶來的嚴峻挑戰。隨著海平面上升速度比全球平均快1.5倍，當局預估多達9成居民終將被迫離開原本的家園。為籌措龐大經費，政府今年2月啟動投資入籍計畫，並於本週核准首批申請。

根據《ABC新聞》報導，首批獲准者共有6人，其中包括一戶來自德國的四口之家。他們支付了約25萬美元（折合新台幣約764萬元），其中14萬美元將直接投入氣候韌性專案。這個家庭已把住所遷往杜拜，據稱是因為擔憂東歐局勢不穩，選擇透過投資取得第二國籍。

諾魯的「黃金護照」標價至少16萬美元，購買者即可獲得公民身份，並享有免簽進入89國的權利，範圍涵蓋英國、香港、新加坡及阿拉伯聯合大公國。

該計畫負責人克拉克（Edward Clark）透露，目前仍有約20份申請正在審核，團隊希望逐步建立計畫的可信度。他預期，一旦制度成熟，每年有望替國家帶來6,000萬美元收入，用於搬遷與基礎建設。

對於這項進展，總統阿迪昂（David Adeang）受訪時表示樂觀，認為新公民的投資不僅能應付迫在眉睫的搬遷需求，還能確保國家走向可持續與繁榮，造福後代子孫。

但外界仍對該計畫存有疑慮。2003年，諾魯曾因出售護照給蓋達組織（Al-Qaeda）成員而爆發醜聞，國際社會對其安全性與透明度一直心存戒心。

對此，克拉克強調，此次制度設有嚴格的盡職調查機制，涵蓋金融情報單位、警方以及第三方檢查機構。他透露，已有一份申請因背景審查出現「不利結果」而被撤回，若非撤件，也會被直接駁回。

報導中提到，諾魯曾因豐富的磷酸鹽礦藏，一度躋身全球人均最富裕的國家。但隨著礦藏枯竭，80%的土地被開採破壞而無法居住，如今剩餘的土地又受到海潮侵蝕，讓政府不得不尋找新財源。

克拉克補充說，相關投資最終將納入政府財政帳目，並透過公開報告機制接受監督；若資金累積超過1,000萬美元，將設立專案框架，確保款項分配到特定用途。

