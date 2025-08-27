她離婚7個月見小三臉書PO文產子　一算時間氣炸！求償80萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子美美（化名）離婚大約7個多月之後，意外在瀏覽臉書時，發現前夫在婚姻關係存續期間出軌小萍（化名），兩人還有了愛的結晶，憤而決定對小萍提告求償80萬元。不過，由於美美曾傳訊息表明小萍的出現讓她獲得解脫，最終台南地院法官僅判小萍應賠償美美3萬元較為適當。

▲美美發現前夫在離婚之前就與小萍發生婚外情，兩人甚至有了愛的結晶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

美美在判決書中主張，她和前夫離婚大約7個月之後，某天上網瀏覽臉書時，意外發現小萍PO文表示生下一名孩子，她按照時間往回推算，竟抓包前夫是在婚姻關係存續期間出軌小萍，憤而決定對小萍提告求償80萬元。

對於美美的控訴，小萍並未否認與男方發生婚外情，僅強調現在男方已經入監服刑，她獨自一人帶孩子，沒辦法工作，希望法官能酌情減輕賠償金額。

台南地院法官表示，小萍明知當時男方尚未離婚，仍同意發生性行為，進而懷孕產子，她的行為確實已經侵害到美美的配偶權，且情節重大。

但考量到美美後來曾傳訊息向小萍表示，「妳好好跟他在一起就好」、「其實我很慶幸妳的出現，我解脫了」，最終法官僅判小萍應賠償美美3萬元較為適當，全案仍可上訴。