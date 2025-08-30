　
政治

挺郝龍斌參選國民黨主席？　趙少康：如果要選就會支持

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

▲中廣前董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨主席改選投票將於10月登場，前台北市長郝龍斌近日多次被點名將投入國民黨主席改選，對此，前立委沈富雄昨（29日）在政論節目詢問中廣前董事長趙少康怎麼看待此事，趙少康則回應，郝龍斌如果要選，他就會支持郝龍斌。

沈富雄昨日在TVBS政論節目《少康戰情室》中提及，根據民調，現在表態參選國民黨主席支持度最高的人是鄭麗文跟羅智強，所以，要談郝龍斌前，要先談羅智強，他認為，鄭麗文跟羅智強都是碰到關鍵時刻就會有驚天一舉，不過，驚天一舉以後，3天內可能就會做一件大錯事，然後就消風了。

沈富雄進一步追問趙少康，「到目前為止，郝龍斌一定找過你，你如何回答他？他去問過你對不對？」趙少康則回應，郝龍斌如果要選，就會支持郝龍斌，這有什麼好問的。

此外，前台北市副市長李永萍透露，她當時心裡就覺得，郝龍斌一定會被點名，因為黨的財務壓力很大，大概的人選都要做過六都市長，因為做過市長，才會有足夠的人脈和資源。

李永萍直言，選黨主席就是人家要欠你情分，你萬一真的周轉有困難，也只有六都市長有辦法出面，其他的人，大家會覺得立委呼風喚雨、很風光，但在這方面可能就沒有辦法。

最後，李永萍也表態，關於郝龍斌選黨主席這一件事情，就繼續看下去，如果郝龍斌願意承擔的話，當然也會感謝郝龍斌跟祝福，但是真的會是很艱辛。

08/29 全台詐欺最新數據

