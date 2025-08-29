　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

▲▼ 國民黨主席朱立倫 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨文傳會提供）

記者崔至雲／台北報導

外界關注國民黨主席選舉，傳出台北市前市長郝龍斌近日將表態。國民黨主席朱立倫今（29日）受訪表示，大家先冷靜思考一下，相信對於眾望所歸的人，大家都還是有所期待，大家都在努力。

國民黨中常會27日通過提案，延後黨主席領表登記，從9月1日至9月5日，改為9月15日至9月19日，朱立倫今出席抗戰勝利暨臺灣光復八十週年見證與省思紀念座談會。會前表示，因為黨代表牽涉到中央委員、中常委，黨代表跟黨主席的登記是同一天，大家也覺得讓大家多思考一下。

朱立倫重申，他還是再一次強調，都是期待眾望所歸的、能夠最後獲得大家的支持，來領導這個黨，這是大家共同的期待，那還有一些時間，大家冷靜的思考，最後團結一致。

朱立倫表示，這一段時間要千萬記住，民進黨陷入混亂當中，陷入逼宮，陷入內鬥，國民黨一定要團結一致，好不容易看到民眾肯定，國民黨的好感度第一，這是大家努力的成果，一定要團結一致，中間過程最後一定要非常圓滿，讓國民黨大家團結，面對2026，面對2028。

對於郝龍斌是否為接任黨主席的好人選，朱立倫說，他已強調，這時大家先冷靜思考一下，相信對於眾望所歸的人，大家都還是有所期待，大家都在努力，既然黨代表已要延期登記，黨主席也是延期登記，就讓大家有些時間思考一下。大家都一起努力，大家全力以赴，最後國民黨團結勝選。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
575 2 4814 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
議會擋法案！逼官員開後門　葉林傳惡行全曝光
不只珍奶！外媒介紹台灣「經典必喝飲品」
高鐵「3連假搶票」戰況慘烈　陳世凱：台鐵還有票
快訊／三讀通過！汽車舊換新最高減10萬元
快訊／北一女火警　害法務部、北檢都停電
快訊／普發1萬要來了！　立院通過韌性特別條例
快訊／中捷砍人案　判決最終結果出爐
滷肉飯店低消200元　撐一個月「宣布結束營業」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

相隔9年再有美參院軍委會主席訪台　挺台派維克將重申美對台支持

重量級！美參議院軍委會主席相隔9年率團訪台　下午將晉見賴清德

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

「當家者逼柯建銘辭總召」　李艷秋批賴清德：不會醒悟自己是最大害

今黨團大會未談幹部改組　吳思瑤：開議前再沈澱思考一下

快訊／一毛未刪！　600億災後特別預算院會三讀通過

大罷免後社會意見已完整表達　王世堅籲柯建銘：該放下目前的位置

不辭總召如「康熙力擒鰲拜」　游盈隆：這不是我熟識的柯建銘

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

【板橋華江橋火燒車】引擎突冒煙竄火！4人驚險逃生

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

比爾蓋茲差點猜錯Windows開機聲　認每天開銷大「但手機是別人送的」

【今天不用跪算盤！】啾啾中場熱舞走向陳晨威　「球場放閃」引全場尖叫

傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

相隔9年再有美參院軍委會主席訪台　挺台派維克將重申美對台支持

重量級！美參議院軍委會主席相隔9年率團訪台　下午將晉見賴清德

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

「當家者逼柯建銘辭總召」　李艷秋批賴清德：不會醒悟自己是最大害

今黨團大會未談幹部改組　吳思瑤：開議前再沈澱思考一下

快訊／一毛未刪！　600億災後特別預算院會三讀通過

大罷免後社會意見已完整表達　王世堅籲柯建銘：該放下目前的位置

不辭總召如「康熙力擒鰲拜」　游盈隆：這不是我熟識的柯建銘

熊出沒！女剛出家門遇襲被「拖行91公尺」重傷送醫

加油要快！　下周汽油估漲0.1至0.2元

影帝阮經天談母喪後煎熬心情　「害怕人群還是要面對」

議會擋法案！私下硬逼官員開後門　葉林傳自肥314萬惡行全曝光

楊柳受創！花蓮光復木瓜現金救助每公頃10萬　受理申請至9/11

舊金山巨人禮遇東園少棒　台灣小將齊喊鄧愷威學長加油

擠不出母乳「4度找來泌乳師」也沒用　她崩潰！大票媽媽爆共鳴

亮珠寶／泰勒絲求婚戒掀復古風　古礦切割鑽散發溫柔光

戰狼仆街！吳京出品電影票房僅26萬元「6天就撤檔」

黃志芳與兒子一起扮動畫人物　和1500多名員工及眷屬歡度家庭日

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

政治熱門新聞

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

「小英男孩」光電案　泓德能源董事長竟是國民黨大咖女婿、金主

韓國瑜凌晨1點還在跟公務員加班　PO文萬人讚爆

貨物稅立院三讀！減徵延至2030年　汽車舊換新最高減10萬元

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

賴滿意度創新低　黃暐瀚分析後果

達共識！國防追加預算逾1億、減列8767萬　徐巧芯譴責林楚茵造謠

駁「談判都視訊」質疑！鄭麗君會盧特尼克畫面曝　政院怒斥造謠行徑

綠轟藍砍國防預算　馬文君曬刪除項目回擊

快訊／一毛未刪！　600億災後特別預算院會三讀通過

藍白提4.2億媒宣費全砍！鍾佳濱提1問題　朝野無共識明將再協商

更多熱門

相關新聞

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

「台灣人比大陸早30年抗日」　馬英九重批：賴清德該為不提抗戰道歉

國民黨今(29日)舉辦「抗戰勝利暨台灣光復八十週年座談會」，前總統馬英九出席致詞表示，台灣人民抗日，要比大陸人民至少早30年，多少前輩為了反侵略與反殖民，付出心血乃至生命，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，這個歷史事實，不容任何人選擇性遺忘。他激動強調，民進黨不願承認抗日歷史，賴清德總統更絕口不提抗戰，自己身為中華民國前總統，要批判賴總統的不當，應該為不當言行向台灣人民鄭重道歉，更要牢記對日八年抗戰犧牲的國人。

國民黨重返執政的「造王者」　誰能擔當？

國民黨重返執政的「造王者」　誰能擔當？

曹興誠沒捐清大敗訴　翁曉玲：法院還我公道

曹興誠沒捐清大敗訴　翁曉玲：法院還我公道

曹興誠控翁曉玲毀謗求償4000萬　北院判免賠

曹興誠控翁曉玲毀謗求償4000萬　北院判免賠

羅智強提參選黨主席政見　馬英九給祝福：國民黨該世代交替

羅智強提參選黨主席政見　馬英九給祝福：國民黨該世代交替

關鍵字：

郝龍斌黨主席朱立倫國民黨

讀者迴響

熱門新聞

恐怖送行者！男嬰遺體擺「家中搖椅」看卡通

柯建銘遭勸退　妻淚求讓他當完這一屆

「台中海王」無套戰7女友　龜頭爛掉流湯

鄭文燦遭爆「澳門桃色行」　影片鑑定結果曝

地震後傳怪聲…基隆公寓連根拔起崩落

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬

獨／軍卡瞎撞瑞典坦克　他求償被連長踢出群組

小三傳訊人夫「爸爸，妹妹想弟弟了」　正宮打掃房間發現性愛照

AIT谷立言見了藍綠白　只有一人面帶微笑

築間上半年虧4700多萬網不解　集團解釋了

震撼！泰國宣布：送20萬張「免費來回機票」

政府發錢了！　符合資格一次領近10萬

普發1萬要來了！立院通過韌性特別條例修正案　預算過後月內發放

考官一直偷瞄正妹乳溝？　結局大反轉

柯控林欽榮做偽證「檢察官信了才敢辦」

更多

最夯影音

更多

【根本天使T^T】6.0強震！印尼看護一把抱住阿嬤 網友：比家人還家人

【小平安任務完成】國道警暖護送早產兒！ 3.5小時萬人集氣太感動T^T

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我應該說話嗎？】雙胞胎哥哥欺負弟弟 媽媽分不清竟問：你是誰？

【在兇幾點的】花園鰻互瞪表情超派　感覺下一秒就開打XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面