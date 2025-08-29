傳郝龍斌將參選黨主席　朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

外界關注國民黨主席選舉，傳出台北市前市長郝龍斌近日將表態。國民黨主席朱立倫今（29日）受訪表示，大家先冷靜思考一下，相信對於眾望所歸的人，大家都還是有所期待，大家都在努力。

國民黨中常會27日通過提案，延後黨主席領表登記，從9月1日至9月5日，改為9月15日至9月19日，朱立倫今出席抗戰勝利暨臺灣光復八十週年見證與省思紀念座談會。會前表示，因為黨代表牽涉到中央委員、中常委，黨代表跟黨主席的登記是同一天，大家也覺得讓大家多思考一下。

朱立倫重申，他還是再一次強調，都是期待眾望所歸的、能夠最後獲得大家的支持，來領導這個黨，這是大家共同的期待，那還有一些時間，大家冷靜的思考，最後團結一致。

朱立倫表示，這一段時間要千萬記住，民進黨陷入混亂當中，陷入逼宮，陷入內鬥，國民黨一定要團結一致，好不容易看到民眾肯定，國民黨的好感度第一，這是大家努力的成果，一定要團結一致，中間過程最後一定要非常圓滿，讓國民黨大家團結，面對2026，面對2028。

對於郝龍斌是否為接任黨主席的好人選，朱立倫說，他已強調，這時大家先冷靜思考一下，相信對於眾望所歸的人，大家都還是有所期待，大家都在努力，既然黨代表已要延期登記，黨主席也是延期登記，就讓大家有些時間思考一下。大家都一起努力，大家全力以赴，最後國民黨團結勝選。

