被斬首128年當戰利品！　法國歸還馬達加斯加「國王頭骨」

▲法國正式將包括馬達加斯國王圖埃拉等三具頭骨歸還。（圖／翻攝自X，@Reuters）

圖文／CTWANT

法國正式將三具人類頭骨歸還馬達加斯加，其中包括一具推定屬於薩卡拉瓦族（Sakalava）國王圖埃拉（King Toera）的遺骸。圖埃拉在1897年遭法軍斬首，頭骨被當作戰利品運往巴黎收藏，至今已過128年。此次交還被視為對殖民時期掠奪行為的一項重要修復舉措。

▲法國文化部舉行交接儀式，正式將三具頭骨歸還馬達加斯加。（圖／翻攝自X，@Reuters）

根據《CNN》與《半島電視台》（Al Jazeera）報導，交接儀式在巴黎的法國文化部舉行，法國文化部長達蒂（Rachida Dati）表示，這些遺骸的收藏背景「明顯侵犯了人類尊嚴，並發生在殖民暴力的脈絡之下。」這是法國自2023年通過允許歸還人類遺骸法律以來，首次依據該法進行的返還行動。

▲其中一具頭骨被推定屬於1897年遭法軍斬首的國王圖埃拉。（圖／翻攝自X，@Reuters）

據記載，法軍於1897年進行大屠殺時斬首圖埃拉國王，並將其頭骨當作戰利品帶回巴黎，收藏於國家自然歷史博物館。馬達加斯加文化部指出，除了國王圖埃拉，另外兩具頭骨屬於與他並肩作戰的將領，象徵著「英雄的歸來」。馬國文化部秘書長拉科東德拉索阿瓦（Fetra Rakotondrasoava）表示：「這不僅是遺骸的歸還，更是我們歷史與記憶的一部分回到祖國。」

根據報導，由法國與馬達加斯加組成的聯合科學委員會確認了頭骨的族群來源，但只能「推定」其中一具屬於圖埃拉國王。三具頭骨預定於週日運回馬達加斯加，屆時將舉行安葬與悼念儀式，象徵著歷史正義的一步。

此次歸還行動緊隨法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）過去對馬達加斯加殖民歷史的道歉聲明。他曾形容法國對馬國的殖民是「血腥且悲慘」的歷史，並表達了「寬恕」的立場。馬達加斯加自1960年脫離法國而獨立。馬克宏早在2017年於布吉納法索演說時便曾表態，希望在五年內建立條件，使非洲文物能暫時或永久歸還非洲。2018年，他委託專家撰寫報告，建議數千件在殖民時期掠奪的非洲文物應歸還。這股歸還浪潮如今正逐步實現，不僅在法國，也在英國與德國等地引發同樣的討論。

▲馬達加斯加文化部表示，這些遺骸將在梅納貝重新安葬。（圖／翻攝自X，@Reuters）

延伸閱讀

▸ 媽媽餵點名2大廠再闢新戰場！ 兒科醫怒「不背這鍋」：拜託別再亂PO文

▸ 被點名奶粉含糖過高！2廠商發聲回擊 媽媽餵「重發聲明」道歉了

▸ 原始連結