【廣編】小禎現身微風之夜　擔任法國Parfums de Marly品牌大使化身香氛女神

▲小禎擔任Parfums de Marly品牌大使化身香氛女神，獨特香韻展現自我態度。

圖、文／微風百貨提供

一年一度的微風之夜於8月22日盛大登場，SCENTASIA先亞時尚香氛與法國頂級香氛品牌Parfums de Marly聯手，獻上一場結合法式宮廷精神與現代優雅的嗅覺盛宴。現場以六款經典香氛為主軸，展示巴洛克藝術靈感與頂級調香工藝，將女性的溫柔堅定與男性的沉穩自信，化為現代多重面貌，留下難忘印記。活動邀請精品女神小禎擔任品牌大使，與來賓一同探索香氛魅力。

亮點之一是小禎與賓客的互動遊戲，現場安排兩款香氛對決，來賓嗅聞與觀察，猜測小禎的心頭好。最終她選擇男香Layton蕾敦，並說：「它的氣息從清新果香到溫暖木質香，帶來絕妙平衡，也符合我的剛柔並濟個性。」她分享選香哲學：「挑一款能代表妳個性或心情的味道就夠了，這樣妳自然會被記住。」香氛不僅是時尚配件，更承載喜悅與情感。

六款經典香水齊聚現場，隨時間展現層次香氣，為每日風貌注入魅力。男香Layton蕾敦清新果香交織辛香；Haltane漢爾頓木質沉穩貴氣；Althaïr阿爾泰香草與琥珀溫柔深邃。女香Delina德利納浪漫花香；Valaya瓦拉雅白桃純淨優雅；Palatine帕拉丁娜夜晚盛放神秘魅力。SCENTASIA先亞時尚香氛表示：「希望透過微風之夜，讓更多人感受香氛不只是精品，更是一種生活態度。」