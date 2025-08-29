普丁沒答應領土交換？　路透爆料川普特使「1重大違例」

▲川普特使魏科夫與俄羅斯總統普丁會面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）6日與俄羅斯總統會晤後，宣稱普丁願意進行重大領土讓步，隔天卻又改口否認。面對這次「羅生門」，他卻違反標準程序，沒有帶上國務院記錄員參與會談，導致當初與普丁的談話內容，未留下正式紀錄。

魏科夫會後向川普匯報，普丁願意對領土做出重大讓步，以利結束戰爭，被美國總統盛讚為「重大進展」，並且因此同意與普丁展開歷史性會晤。

4名歐美官員也匿名透露，魏科夫7日與歐洲領袖舉行電話會議時宣稱，普丁願意從烏克蘭東部的扎波羅熱（Zaporizhzhia）和赫爾松（Kherson）撤軍，換取基輔割讓頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）。此話讓與會者相當震驚，因為這與他們對普丁立場的評估大相逕庭。

▲魏科夫是房地產大亨，缺乏外交經驗。（圖／路透）



不過，到了隔天美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）召集的美歐會議上，魏科夫卻改變說法，他表示普丁實際上未承諾從上述2個地區撤軍。另一名美國官員指出，普丁僅做出較小程度的讓步，包括不要求西方正式承認扎波羅熱和赫爾松為俄羅斯領土。

一名政府內部消息人士指出，魏科夫投入政壇之前是一名房地產大亨，缺乏實際外交經驗，而且還違反標準程序，未帶國務院記錄員參與6日的莫斯科會談，導致缺乏正式紀錄，無從得知普丁當初的具體提議內容。

前北約大使、川普第一任期的烏克蘭特別代表沃爾克（Kurt Volker）認為，儘管美俄領袖舉行峰會，烏克蘭戰爭並未靠近尾聲，「我們的處境跟川普上任前完全相同，俄羅斯根本沒有改變立場。」

烏克蘭及俄羅斯駐美大使均未回覆，白宮也沒有正面回應，但宣稱與拜登政府相比，川普的外交政策更好，「拜登的軟弱政府不了解外交政策，他的傳統程序讓俄羅斯入侵烏克蘭。相較之下，世界領袖都肯定，川普總統2周內達成的和平進展，比拜登在3年半內做到的還要多。」