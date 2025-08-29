午後西半部留意雷陣雨　藍湖颱風將生成

記者周湘芸／台北報導

未來一周天氣悶熱，留意午後雷雨，花東及恆春半島有零星陣雨。熱帶性低氣壓TD17持續朝西移動，過程中可能增強為颱風「藍湖」，未來會接近越南，對台灣無影響。下周一菲律賓東方又有熱帶系統逐漸發展，預估往琉球前進，接近台灣機率低。

▲熱帶性低氣壓TD17將朝越南前進。（圖／氣象署提供）

中央氣象署科長劉宇其表示，目前台灣附近雲系較少，受高壓勢力影響，各地晴朗穩定，環境偏東風，花東及恆春半島有零星陣雨，午後西半部留意雷陣雨。

劉宇其指出，南海到菲律賓東方目前是大低壓帶，未來有低氣壓逐漸發展，台灣西南方1020公里的熱帶性低氣壓TD17持續朝西移動，過程中可能增強為颱風，未來會接近中南半島，對台灣無影響，提醒前往越南旅客留意。他也說，後續菲律賓東方還有相當多雲系，下周有熱帶系統發展機會。

劉宇其指出，台灣受東北邊高壓勢力影響，晴朗穩定，下周一菲律賓東方又有低壓帶逐漸發展，可能先有一個熱帶系統逐漸在菲律賓以東發展，並往偏北方向朝琉球前進，接近台灣機率較低，由於該處仍為大低壓帶，是否還有其他熱帶系統發展，還要再觀察。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他指出，今、明天晴朗穩定，花東及恆春半島有零星陣雨，午後山區及桃園以南近山區有雷陣雨，且有較大雨勢機率。下周日、周一水氣增多，台東及恆春半島降雨增加，午後西半部山區有雷陣雨，中南部沿海清晨也有零星陣雨。下周二至周四受菲律賓東邊及南邊熱帶系統發展影響，可能改變風向，花東及恆春半島有零星陣雨，午後西半部有雷陣雨。

溫度方面，他表示，今、明天東風沉降影響，大台北、桃園地區及中南部內陸有35度高溫，新北五股及桃園蘆竹更有接近38度。周日風向轉變，但各地仍有34至35度高溫。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）