7月颱風狂冒7個「創67年來第三多」　雨量史上最多

▲氣象署氣象預報中心副主任黃椿喜。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

7月颱風生成趕進度，根據氣象署統計，今年盛夏有11個颱風，其中7月生成7個颱風，為1958年以來，也就是67年來第三多；受到颱風、低壓帶、西南氣流夾攻，今年7月雨量也創下歷年7月史上最多紀錄。

中央氣象署指出，今年7月陸續受到颱風、低壓帶及西南氣流影響，降雨時間長、雨量大，創下1951年以來7月份雨量最多的紀錄，8月太平洋副熱帶高壓增強，除楊柳颱風影響期間外，主要為高溫炎熱、午後有短暫雷陣雨的天氣。整體而言，今年盛夏全台氣溫偏低，雨量偏多。

氣象署氣象預報中心副主任黃椿喜說明，受到颱風、低壓帶和西南季風陸續影響，今年7月和8月雨量989.3毫米，為1951年有紀錄以來的第二多降雨量，達氣候值的1.6倍，雨量最多出現在1972年，高達1035.3毫米，1994年以來第三高，有901.4毫米；若單看7月，台灣雨量就有700多毫米，這個雨量是1951年有紀錄以來最多。

▲今年盛夏雨量統計。（圖／氣象署提供）

此外，由於盛夏降雨多、日照時數偏少，日照也是1951年以來次少，7月則是日照最少月份，受到降雨影響，今年夏天平均氣溫為28.6度，較氣候值低0.2度。

黃椿喜也指出，今年盛夏期間有11個颱風，其中7月有7個颱風，為1958年以來第三多，8月則有4個颱風，整體加起來接近氣候值，颱風集中7月生成。

▼7月颱風生成數量統計。（圖／氣象署提供）