秋颱估有1到2個「可能襲台」　反聖嬰發展讓颱風有靠近趨勢

▲氣象署氣象預報中心副主任黃椿喜。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象署今(29日)公布秋季天氣展望，指出今年秋季氣溫正常至偏高，雨量則是正常至偏多；另反聖嬰現象逐漸發展，根據過去經驗，秋季台灣降雨偏多，且颱風活動區域有較靠近台灣趨勢，秋季可能有1到2個颱風，預估仍有颱風侵台機率，若伴隨東北季風共伴效應，將有較大雨勢。

氣象署氣象預報中心副主任黃椿喜指出，目前熱帶太平洋海溫呈現西暖東冷的型態，反聖嬰現象有發展的趨勢，秋季和冬季反聖嬰發展機率顯著，冬季和明年春季機率將下降，之後恢復正常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲反聖嬰年秋季颱風趨勢。（圖／氣象署提供）

黃椿喜表示，過去反聖嬰年的統計來看，西北太平洋颱風發生次數將比正常值略偏少1到2個，鄰近台灣的颱風跟統計值相近；秋颱影響台灣機率接近正常，發展區域更靠近台灣，秋季預估有1到2個颱風，秋颱容易伴隨東北季風產生共伴影響，要留意帶來較大降雨。

針對秋冬之後的颱風發展和活動趨勢，黃椿喜分析，秋冬之後颱風兩種型態，一種往南邊，一種往台灣東部北上，反聖嬰年西部海溫高，颱風好發偏菲律賓附近，趨勢上北轉影響台灣機率偏高，另一類型偏南，往南邊通過颱風趨勢也較多。

▲秋季颱風常見2種路徑。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，依據過去類似的海氣狀態分析結果顯示，秋季台灣降雨有偏多，且颱風活動區域有較靠近台灣的趨勢，惟不同案例對台灣的影響程度不同。將檢視氣象署及各國數值模式預報綜合研判，預估今年秋季台灣氣溫為正常至偏高，雨量則以正常至偏多的機率較大。

氣象署也指出，9、10月仍是西北太平洋颱風活躍期，預估仍有颱風侵台的機率。秋季影響台灣的颱風，若伴隨東北季風之共伴效應，會帶來較大雨勢。

此外，黃椿喜提醒，10月、11月後中南部雨量不會太多，10月後中南部逐漸進入枯水期，民眾要節約用水。



