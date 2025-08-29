相隔9年再有美參院軍委會主席訪台　挺台派維克將重申美對台支持

▲美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）率團抵台，外交部次長陳明祺代表接待。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克、參議員費雪今（29日）抵台訪問，是睽違9年再有參院軍委會主席訪台。外交部次長陳明祺、AIT處長谷立言到現場接機。維克、費雪長期支持台灣，據了解，此次預料會重申美國對台灣的支持；另外，總統賴清德預計下午3點接見訪團。

共和黨籍的維克（Roger Wicker），是繼馬侃（John McCain）2016年6月率團訪台以來，睽違9年再有參院軍委會主席訪台。維克本人也是睽違24年再訪台灣，前次是以聯邦眾議員的身分於2001年來訪。

維克本身就是立場堅定的挺台派，過去曾於2023年3月在參議院發表演說，闡述其於第118屆參院軍委會的優先事項，表明美國必須緊急武裝台灣，加速「魚叉」（Harpoon）反艦飛彈售台，並呼籲拜登總統動用10億美元的總統提用權（Presidential Drawdown Authority, PDA）支持台灣。

維克告訴美方，若未能保衛台灣，將使全球陷入經濟蕭條，並終結美國主導的時代。維克甚至表明，幫助台灣人自衛只是整個拼圖的一部分，美國軍隊也必須做好準備。同行的資深參議員費雪（Deb Fischer）則是首度訪台。費雪現為參院共和黨副黨鞭，地位舉足輕重，也是不遺餘力地支持台灣。

兩位參議員22日展開印太行程，先後拜訪夏威夷、關島、天寧島、帛琉、菲律賓、台灣，這些都是防堵中國威權擴張的關鍵節點；且正值中國、俄羅斯潛艦首度在亞太進行水下聯合行動，中國下週邀集世界極權領袖舉行閱兵，台灣國內充斥各種疑美論、疑軍論、疑賴論期間。

兩位重量級友台派參議員的來訪，適時展現美國與台灣深厚的友誼，也凸顯台灣就是美國在印太地區無法取代的核心盟友。

據了解，兩位參議員此行可望堅定重申美國的挺台立場，以及表達美國對台安全合作的重視、對台灣國防自主的關心等等，確保台灣有決定自己未來的實力。

▲美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）與參議員費雪（Deb Fischer）發表抵台談話。（圖／記者李毓康攝）