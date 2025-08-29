　
運勢

12星座9月運勢出爐！獅子魅力全開、雙魚事業運爆棚

▲▼星座,男女,個性。（圖／Pexels）

▲九月來臨，新篇章展開！誰能收穫幸運，誰需調整步調？一起來看看！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

時序進入九月，夏日的熱情逐漸收斂，取而代之的是一種「準備迎接新篇章」的心境。有人在規劃下半年的目標，有人則在感情或工作上期待新的轉折點。就在這樣的時刻，我們總會好奇，這個月，幸運會在哪裡降臨？又有哪些挑戰正悄悄靠近？

由日本atpress發表的最新占星專題，透過zired的精密西洋占星術，揭曉了2025年9月十二星座的運勢排行榜。從自由自在的天秤座、努力突破的牡羊座，到榮登榜首的獅子座，每個星座都將迎來截然不同的驚喜與課題！


2025年9月運勢排行榜

第12名：天秤座
這個月要珍惜自己的時間。雖然可能因為被需求而變得忙碌，但確保擁有自由的時間，會成為帶來好運的重要關鍵。幸運的是，這段時間你的心意容易被理解。「今天我想和家人一起做些事情」之類的話，巧妙地表達出來，就能確保幸福時光。若是有「想一個人待著，卻沒有特別想做的事」的時候，不妨翻看相簿。從家人或童年的回憶中，你可能會獲得靈感。這會幫助你加深與周圍的羈絆，並推進你想做的事。

第11名：金牛座
這是一個適合檢視過往職涯與人際互動的月份。從與他人的對話中，找出那些「有點在意」或「有些疑惑」的地方，並深入思考。和上個月一樣，這段時間能透過他人作為鏡子來豐富你的內心。慢慢地，你會看清在人際關係、工作、甚至是再學習上「自己真正想要的是什麼」。進入月後半，公領域可能會出現某種改革或變化。若被委以重任，請記得重視自己和他人的心情來做決定。身居要職的人會伸出援手。

第10名：水瓶座
前後半的氛圍截然不同。前半是回顧與檢討期，若有想重做或補救的事情，不妨此時著手。特別是在人際互動與金錢使用方面，回顧檢討將有助於開啟未來的好運。後半則是行動的開始。團隊合作的機會將增多。確認聯絡事項是否準確傳達、工作進度是否正常，這些都需要勤於檢查。不妨多向他人尋求幫助，無論是檢查還是其他工作。尤其當你難以將想法具體化時，身邊的人會幫助你實現。

▲▼星座,男女,個性。（圖／Pexels）

第9名：牡羊座
前半屬於小休止模式。與其拼命向前，不如花時間回顧至今的路途。曾經的挫折，現在或許能找到突破的契機。當前感到困難的部分，也可能出現推進的線索。進入後半，你的重心會偏向私人生活。但其實在工作與公共領域同樣有好運。特別是那些「再一步、再一個巧思就能完美」的事務，更值得投入。尋求行動力強的人協助，會讓成果更加順利顯現。

第8名：天蠍座
前半適合獨處。無論是工作還是家務，盡量一個人完成會進展順利。這段時間你可能會進一步釐清思緒，甚至有人因看見你的努力而給予獎勵。對於來自他人要求的事情，只要保持開闊視野與靈活性，就能進一步吸引好運。後半則是溝通順暢的時期。你會獲得更多協助、心意也更容易被理解。多思考「如何貢獻他人」，將使你的魅力更閃耀。

第7名：雙子座
感受力提升的一個月。擅長表達的雙子座會特別想把這份感受轉化為文字或形式。不過，資訊接收量增多，處理起來也會費時。若因無法表達而感到焦躁，不妨想「只是收到的資訊太多而已」。若依然困惑，試著思考「這能如何改善當下的狀況？」。只要不急躁去尋找答案，最終會交出讓他人喜悅的成果。這將是一個有收穫的月份，你的表達力也會比以往更進一步。

▲▼星座,男女,個性。（圖／Pexels）

第6名：摩羯座
這段時間容易被尋求意見或協助。不必有壓力，按照自己的方式行事就能獲得感謝。尤其當「周圍焦急但你仍冷靜」時，對他人更是一種救贖。保持一貫作風，逐一確認事實並穩健前進即可。後半，周圍的節奏會放慢。但摩羯座只要不受影響、堅持自己的步調，就能迎來好運。即使發生意外，周圍也會出手相助。向他人尋求幫助，不僅能解決問題，也能加深彼此情誼。

第5名：處女座
這個月你要學習在人群中成為主角。從傾聽者變為發言者，從配角變為焦點。特別是在前半，會更常處於這樣的位置。觀察周圍的反應與自己的內心變化，去體驗這種角色轉換，將帶來巨大成長。後半則要專注於眼前的事物。即使不刻意追求更高層次或擴展，事情也會自然擴大規模。專注於眼前的現實、人際與情況，將更容易順應運勢流動。

第4名：射手座
與人相處的時間將增多。感受力豐富的你，會吸收許多體驗，並充實內在。但對於不可妥協的事，不必退讓。只要溫和解釋理由，對方也會理解。進入後半，仰賴你的人或發現你魅力的人會增加，助力也會變多。同時，你的邏輯性將被喚起，即便從零開始建立某事，也能應對自如。無論做什麼，切記「務必確認」，這將是提升運勢的關鍵。

▲▼星座,男女,個性。（圖／Pexels）

第3名：巨蟹座
這個月容易感受到與他人的一體感與共鳴，時常覺得「很滿足」。也可能從人際緣分中獲得收穫或禮物。在公共領域，延續初夏以來的忙碌狀態。不過，只要你不被周圍氛圍干擾、冷靜處理，就能完成任務。當覺得「有點焦躁」時，請獨處一會兒，最好把心情寫在筆記裡。當你意識到讓自己焦躁的其實只是「他人」時，人際與財運都會更容易提升。

第2名：雙魚座
工作、孩子的學校等公領域將變得活躍。人脈拓展、工作受到肯定、甚至收到禮物，好事頻繁。然而，雙魚座可能覺得「被催促」。這時要冷靜，專注於情報蒐集與進度確認。同時，向相關人士詢問意見，也能讓你安心，更容易前進。親友或家人的邀約建議積極參加。這會讓你獲得有用的資訊，也會增加幸福感。

第1名：獅子座
延續8月，獅子座仍處於才能與魅力容易發揮的好時期。會有更多被依賴、獲得肯定與喜悅的機會。這也將提升你的自信，並帶來讓自己與他人共享快樂的時光。即使對細節或進度緩慢感到在意，也別急躁。此時重點在於放眼全局，穩步推進，才能發揮最大效果。若覺得規則嚴苛，不妨思考如何「反向利用」。你可能會找到意外的突破口。只要不慌張，就能收穫滿滿的一個月。

