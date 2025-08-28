　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被爆放棄3000萬代言費！李洋任運動部長「1句話」藏玄機

▲李洋出席微風蒙地卡羅之夜活動。（圖／記者林敬旻攝） 

▲李洋。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「AI行動內閣2.0」陣容，其中將於9月9日正式掛牌成立的「運動部」，確定首任部長就是兩屆奧運羽球男子雙打金牌好手李洋。李洋昨日透過臉書發文表示，他已經正式接受行政院邀請，出任即將成立的運動部首任部長，而大家擔心的商業合作，他已經完成所有合規程序。今又有媒體爆出，這句話的意思是李洋將放棄原本的商業代言，金額達3000萬元。

李洋昨（27）日在臉書粉專上發文表示，他已經正式接受行政院邀請，出任即將成立的運動部首任部長，「我過去是一名運動員，很清楚選手、教練與運動從業人員的辛苦與努力。退役後，我在教育現場與產業端持續耕耘，現在我會把這段經歷轉化為具體行動，推動更貼近基層、更回應真實需求的運動政策」。

接著李洋透露，「針對大家關心的商業合作部分，我已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議。」他也承諾，他會全心全意投入部長職責，把每一分時間和精力放在他深愛的事情上，也就是「讓運動更好」。

根據《自由時報》報導，李洋文中提到的「針對大家關心的商業合作部分，我已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議。」意思就是放棄原有的商業代言，李洋身邊的人則透露，李洋在8月底前解除了一年約3000萬元的代言合約。

針對代言合約的金額，《ETtoday新聞雲》嘗試聯繫李洋求證，截稿前尚未取得回應。

08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

相關新聞

30歲最年輕部長　李洋掌運動部考驗大

30歲最年輕部長　李洋掌運動部考驗大

中華民國史上「最年輕部長」27日誕生！曾在東京奧運、巴黎奧運兩度拿下羽球男子雙打金牌榮耀的台灣退役羽球名將李洋，今日正式成為9月9日將正式成立的運動部首任部長。年僅30歲的李洋不僅成為史上最年輕部長，更是繼過往田徑國手戴遐齡、女籃國手錢薇娟之後，又一位台灣體壇菁英選手「入閣」之例。

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

快訊／李洋接任運動部長　黃金搭檔王齊麟發聲了

李洋掌運動部　陳傑憲：最能替選手發聲

李洋掌運動部　陳傑憲：最能替選手發聲

輔佐李洋！　鄭世忠喊話全力以赴

輔佐李洋！　鄭世忠喊話全力以赴

李洋任首屆運動部長　洪孟楷提4大核心價值：盼繼續誕生金牌

李洋任首屆運動部長　洪孟楷提4大核心價值：盼繼續誕生金牌

李洋運動部運動部長商業代言代言費

