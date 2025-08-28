被爆放棄3000萬代言費！李洋任運動部長「1句話」藏玄機

▲李洋。（資料照／記者林敬旻攝）

「AI行動內閣2.0」陣容，其中將於9月9日正式掛牌成立的「運動部」，確定首任部長就是兩屆奧運羽球男子雙打金牌好手李洋。李洋昨日透過臉書發文表示，他已經正式接受行政院邀請，出任即將成立的運動部首任部長，而大家擔心的商業合作，他已經完成所有合規程序。今又有媒體爆出，這句話的意思是李洋將放棄原本的商業代言，金額達3000萬元。

李洋昨（27）日在臉書粉專上發文表示，他已經正式接受行政院邀請，出任即將成立的運動部首任部長，「我過去是一名運動員，很清楚選手、教練與運動從業人員的辛苦與努力。退役後，我在教育現場與產業端持續耕耘，現在我會把這段經歷轉化為具體行動，推動更貼近基層、更回應真實需求的運動政策」。

接著李洋透露，「針對大家關心的商業合作部分，我已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議。」他也承諾，他會全心全意投入部長職責，把每一分時間和精力放在他深愛的事情上，也就是「讓運動更好」。

根據《自由時報》報導，李洋文中提到的「針對大家關心的商業合作部分，我已完成所有合規程序，確保公私分明，避免爭議。」意思就是放棄原有的商業代言，李洋身邊的人則透露，李洋在8月底前解除了一年約3000萬元的代言合約。

針對代言合約的金額，《ETtoday新聞雲》嘗試聯繫李洋求證，截稿前尚未取得回應。