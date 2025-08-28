　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝李洋接任運動部長面臨「1困境｣　陳學聖：我為他捏一把冷汗

▲李洋。（圖／記者莊喬迪攝）

▲李洋。（圖／記者莊喬迪攝）

記者郭運興／台北報導

行政院正式公布本次「AI行動內閣2.0」名單，兩屆奧運羽球男子雙打金牌好手李洋正式成為運動部部長、現任體育署署長鄭世忠則接任政務次長。對此，前立委陳學聖今（28日）表示，鄭世忠現在能「屈就」次長，就人性考驗來說，鄭韌性十足，但又會在等什麽？。他直言，李洋的困境，一開始就形塑成，要如何突圍隱形、看不見的糾葛，「我是為他捏一把冷汗」，就只能祝福了。

陳學聖表示，首任運動部長揭曉是運動明星李洋，有話題，也有期待。但自己更好奇的是，現體育署長鄭世忠，沒有變運動部長，也沒走人，反而願意「留任」候用運動部次長，真的不簡單。

陳學聖表示，因為就官場來說，體育署原附屬教育部之下，升格為與教育部平起平坐的「部」，大家都雞犬升天，大家都與有榮焉。但唯獨署長鄭世忠不同，雖升成運動部準次長，但就不是主官，鄭就是副手，就要聽準部長李洋的了！

但問題就來了！陳學聖直言，李洋要有作為，前朝的人、事，必須要有大改革，不然怎麽會有新氣象？可是大家想像，當未來運動部開會時，坐在主席座位的李洋，想聽聽大家意見，有什麼應興應革之事，想異動誰，不論是部內官員或體育團體，誰敢講真話？因為你要批評的主事者，現還穩穩坐在主席旁的次長位，話還說的出口嗎？

陳學聖說，而且別忘了，體育署曾經沒有署長將近一年五個多月，鄭世忠被找出來，還撐到現在約兩年，意味著確實有幾分能耐。鄭世忠現在更能「屈就」次長，就人性考驗來說，鄭是韌性十足，又會在等什麽？

最後，陳學聖強調，所以李洋的困境，一開始就形塑成，要如何突圍隱形、看不見的糾葛，「我是為他捏一把冷汗」，就只能祝福了！

▼陳學聖。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳學聖。（圖／記者林敬旻攝）

