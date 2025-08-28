李洋接任運動部長「1困境」擺在眼前　陳學聖：為他捏一把冷汗

▲李洋確定將成為首任運動部部長。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

曾在東京奧運、巴黎奧運兩度拿下羽球男子雙打金牌榮耀的台灣退役羽球名將李洋，9月9日將接任正式成立的運動部首任部長，他發文表示，「新的旅程，初心不變。」前立委陳學聖表示，有話題也有期待，並點出李洋的困境，「他要如何突圍隱形、看不見的糾葛，我是為他捏一把冷汗。」

陳學聖在臉書發文，過去隸屬教育部的體育署，升格為與教育部平起平坐的「部」，體育署長鄭世忠並未離職，反而留下轉任運動部次長。他認為，這樣的人事安排頗為罕見，尤其在官場體系中，升格本應帶來整體晉升氣氛，但唯獨鄭世忠不同，「他雖升成運動部準次長，但就不是主官，他就是副手，他就要聽準部長李洋的了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳學聖指出，若李洋未來推動創新改革，前朝的人、事，必須要有大改革，「不然怎麼會有新氣象？」未來運動部開會時，李洋坐在主席位聽大家的意見，「有什麼應興應革之事，想異動誰，不論是部內官員或體育團體，誰敢講真話？因為你要批評的主事者，現還穩穩坐在主席旁的次長位，你話還說得出口嗎？」

陳學聖也提到，體育署先前長達一年五個月沒有署長，鄭世忠臨危受命，堅守崗位約兩年，展現了極強的韌性與適應力，如今願意「屈就」次長，「就人性考驗來說，鄭是韌性十足，他又會在等什麼？」陳學聖直言，李洋的困境是要如何突圍隱形、看不見的糾葛，「我是為他捏一把冷汗。就只能祝福了！」

▼鄭世忠將擔任運動部政務次長，他喊話將全力以赴。（圖／資料照）

