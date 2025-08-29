快訊／媽媽餵「重發聲明」道歉：尊重媽媽們不同的選擇

▲母嬰品牌「媽媽餵」。（圖／翻攝自Google地圖）

記者曾筠淇／綜合報導

母嬰品牌媽媽餵（Mamaway）近日影片指稱嬰兒配方奶粉含糖量高，引起爭議。事後媽媽餵發布正式聲明稿，但隨即又移除，直到稍早，媽媽餵才重新發布「官方聲明」，內容已經不再提及其他品牌，只有再次為用詞不精準道歉，並「感謝各界對媽媽餵的關注與指教」。

媽媽餵稍早在臉書粉專、官網上發布「官方聲明」，內容提及他們因用詞不夠精準，造成大眾將「配方奶」與「成長奶粉」混為一談，所以已經將影片下架，以避免造成更多誤解與不安。

媽媽餵除了道歉，也感謝各界的指教，讓他們有了成長機會。他們也承諾，未來會建立更嚴謹的專業知識審查機制專區，同時也尊重媽媽們的不同選擇，持續給予哺乳實際支持，願媽媽們育兒順利。

媽媽餵官方聲明全文如下：

日前我們在社群發怖的奶粉影片中所指的為成長奶粉，並非配方奶，將「奶粉」泛指使用，造成大眾將「配方奶」與「成長奶粉」混為一談，因用詞不夠精確，目前已將影片下架處理，避免造成更多的誤解與不安，對此深感抱歉。

感謝各界對媽媽餵的關注與指教，讓我們有更多成長的機會。我們深刻感同深受家長育兒難題，並承諾未來建立更嚴謹的專業知識審查機制專區。我們尊重媽媽們不同的選擇，也持續給予哺乳實際支持，願每位媽媽育兒順利。

▼媽媽餵最新聲明稿。（圖／翻攝自Facebook／Mamaway）