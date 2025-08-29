媽媽餵點名2大牌奶粉都糖！網洗版「亞培、美強生」等出面：快起床

▲媽媽餵拍影片稱，嬰兒配方奶粉含糖量高，引起各界討論。圖與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

母嬰品牌媽媽餵（Mamaway）近日影片指稱嬰兒配方奶粉含糖量高，引起爭議。事後媽媽餵發布正式聲明稿，對於他們的用詞不精準道歉，並點名亞培、美強生的成長奶粉「100克有40到50克都是糖」。雖然該聲明稿目前已經移除，但不少網友都湧入品牌粉專底下留言洗版。

媽媽餵先前在影片中提及，「一瓶奶粉一半以上都是糖，等於兩大瓶可樂」，引起外界質疑。媽媽餵事後表示，影片中提到的奶粉是針對1歲以上的成長奶粉，對於用詞失準造成混淆，深感抱歉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲媽媽餵聲明。目前聲明已經移除。（圖／翻攝自Facebook／Mamaway）

同時，媽媽餵也點名2品牌，即亞培（Abbott）與美強生（Mead Johnson），稱其成長奶粉「100克有40到50克是糖」，並提醒家長避免讓孩子攝取過多糖分。

雖然目前媽媽餵已經移除該聲明，但圖片早已在網路上流傳。不少網友也湧入亞培、美強生的粉專底下留言直呼，「快起床了，炸鍋品牌把鍋甩到你臉上了」、「公關～法務～上班囉～隔壁鄰居家都炸了你們還不起床」、「媽媽餵把聲明的鍋甩到你們身上，請問亞培有什麼要回應的」、「不好意思，卡一個位子」、「上戰場了，媽媽餵宣戰」、「小編還在睡嗎？你們的村莊被攻擊了欸」、「你們該出手了吧，直接指名你們耶」。不過至截稿前，亞培、美強生都未針對此事回應。

▼網友留言洗版。（圖／翻攝自Facebook／亞培育兒百寶箱、美強生營養品Taiwan）