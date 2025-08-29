不只道歉聲明、影片消失！媽媽餵才喊告「狂刪留言」只剩這1則

▲目前僅剩此留言未刪。（圖／翻攝自Threads／mamaway_tw）

記者曾筠淇／綜合報導

母嬰品牌媽媽餵（Mamaway）近日影片指稱嬰兒配方奶粉含糖量高，引起爭議。之後有許多網友轉發影片截圖，於是媽媽餵就逐一回覆喊告。如今爭議越燒越大，媽媽餵不僅將影片、聲明稿都刪除，喊告的留言也快被刪光，只剩下一則未刪。

媽媽餵的爭議影片曝光後，有不少網友都截圖畫面並發文討論此事。而媽媽餵得知當下，則逐一留言表示「因台端未經本公司授權，即擅自引用本公司之影像、商標、甚至員工個人之肖像權等，並對影片內容進行片段摘錄，甚至進行惡意不實之評論，已涉及侵犯本公司之著作權、商標權及商業形象，嚴重影響本公司商譽及侵害該名員工之肖像權， 業已涉及刑事誹謗、公然汙辱罪、民事侵權行為等，敬請台端於3日內下架移除相關言論、評論，否則本公司將依法訴追」。

隨著爭議越燒越大，媽媽餵先發布道歉聲明，但沒多久後，不只將聲明刪除，爭議影片也同步消失。除此之外，揚言告網友的留言也快被刪光，透過Threads查看，可見該留言只剩下一則還留著。

不過，對於媽媽餵原本的道歉文與爭議影片消失，目前尚不確定是否為業者主動刪除或遭Meta下架。另外，針對後續批評聲浪，媽媽餵也沒有再回應。