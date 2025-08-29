高鐵「3連假搶票」戰況慘烈　陳世凱：台鐵還有票

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵今天(29日)凌晨一口氣開賣教師節、中秋節及國慶日3大連假車票，戰況激烈，系統一度壅塞需要排隊，不過高鐵1小時內就完成42.4萬張訂票，有民眾第一時間就搶到車票喊「史上最順」，也有民眾哀號「網頁卡爛」。交通部長陳世凱表示，除高鐵外，台鐵都還有票，客運便宜又舒服，都是很好的選擇。

高鐵今天凌晨0時起一次開賣9月26日至10月13日等18天車票，跨越教師節、中秋節及國慶日3個連假疏運，加上高鐵也推出史上最殺的「5折起早早鳥優惠」，凌晨搶票戰況激烈，即便高鐵擴大容量比春節高1.7倍，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票，不過第一時間系統一度壅塞，不少民眾哀號進不去、卡爛，但也有民眾第一時間就搶到票直呼超順。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，交通部長陳世凱表示，今天大家對於連假返鄉都希望能夠趕快搶票，其實除了高鐵之外，台鐵都還有票，他也一直在推廣的就是公路客運和國道客運，不但便宜，而且很舒服，蠻鼓勵大家搭乘國道客運或者是台鐵，都是很好的選擇。

台灣高鐵今也說明，高鐵3連假疏運於今日凌晨零時開賣9月26日至10月13日期間車票，開放訂位後4分鐘即完成6萬5千餘張車票訂位，12分鐘內完成17萬餘張車票訂位，22分鐘內完成約29萬1千餘張訂票，至32分鐘有35萬4千餘張完成訂票，約開賣半小時後，瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，統計開賣一小時內即完成42萬4千餘張訂位，系統運作一切正常。

至於高鐵研擬明年推出超尖峰指定車次自由座，民眾看法分歧，陳世凱表示，這個部分高鐵都還在研議當中，明年看怎麼推動，他會再跟高鐵了解一下。