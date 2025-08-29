高鐵3連假車票「1小時賣42萬張」　網讚：史上最順

▲高鐵教師節、中秋節和國慶日等連假車票今起同步開賣。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

教師節、中秋節及國慶日3大連假接力，高鐵規劃史上最長18天疏運期車票今天（29日）凌晨開賣，不少民眾熬夜搶票，高鐵也擴大系統容量，瞬間可容納3.8萬人訂票，有民眾喊史上最順，也有民眾哀號「網頁卡爛」。高鐵表示，凌晨開賣1小時狂賣42.4萬張票，迄今上午8時已售出46萬張，系統運作正常。

高鐵今天凌晨0時起一次開賣9月26日至10月13日等18天車票，跨越教師節、中秋節及國慶日三個疏運，加上高鐵也推出史上最殺的「5折起早早鳥優惠」，預期搶票戰況激烈，高鐵也擴大容量，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票，比今年春節疏運開賣同時容納2萬2千人同時上線，大幅提高約1.7倍。

不少民眾今凌晨也熬夜搶票，有網友直呼「史上最順」、「APP超順」，但也有不少網友排隊進不了系統哀號：「說順在騙」、「網頁卡爛」、「直接卡死」、「爆掉了，網頁、APP都進不去」、「連假還放一起賣我就看要轉多久」、「APP刷了11分鐘終於進去，有買到離峰5折票」。

對此，台灣高鐵說明，高鐵三連假疏運於今日凌晨零時開賣9月26日至10月13日期間車票，開放訂位後4分鐘即完成6萬5千餘張車票訂位，12分鐘內完成17萬餘張車票訂位，22分鐘內完成約29萬1千餘張訂票，至32分鐘有35萬4千餘張完成訂票，約開賣半小時後，瞬間大量訂位狀況即逐漸紓解，統計開賣一小時內即完成42萬4千餘張訂位，系統運作一切正常。

根據最新統計，高鐵18天疏運期車票截至今日上午8時為止，總計已完成46萬餘張車票預訂。

高鐵公司表示，為因應一次開賣9月26日至10月13日共18天車票預售，特別預先強化軟硬體配置，票務系統最多可同時容納3萬8千人上線訂票，較今年春節疏運開賣期間、同時容納2萬2千人同時上線，大幅提高約1.7倍。同時高鐵特別加派人力，自昨日深夜至今日凌晨，全程監控售票狀況，以確保系統穩定，持續處理訂位售票。

高鐵公司指出，考量今年首次有接連3周連續疏運，台灣高鐵公司特別規劃一次開賣，方便旅客用最大彈性規畫行程；同時，在離峰時段推出歷來折扣最深的「5折早早鳥」優惠，請旅客多加利用早鳥離峰優惠。