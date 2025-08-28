　
地方 地方焦點

勞工權益大進步　2025年新增小年夜、教師節等4天國定假日

▲2025年起國定假日增至16天，勞工權益大進步，勞工局提醒僱主依法給假給薪。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

內政部修正《紀念日及節日實施條例》已於2025年5月28日正式施行，勞工國定假日再增4日，包括小年夜（農曆12月末日之前一日）、9月28日教師節、10月25日台灣光復暨古寧頭大捷紀念日，以及12月25日行憲紀念日，總計勞工全年國定假日達16天。

此外，具原住民族身分的勞工，歲時祭儀假由原本可擇定1日增加至3日，勞工只要提出族別證明文件，僱主即應依法給假並給薪。

台南市勞工局長王鑫基提醒，依《勞基法》規定，僱主應依法給予國定假日休假並照給工資；如假日遇例假或休息日，須協商補假日期。若徵得勞工同意於國定假日出勤，工資必須加倍給付。統計顯示，臺南今年上半年勞檢違法中，「未依法給假日出勤加倍工資」仍是常見違法樣態之一，呼籲僱主務必遵循法令。

台南市職安健康處長李炫昌表示，截至今年7月，勞工局已完成1401場法遵輔導、28場宣導會及1638場勞檢，違規樣態常見於延時工資、出勤紀錄不完整、工資未全額給付、例假休息未給、延長工時超標等。勞工局將持續透過輔導、宣導與檢查，督促事業單位落實守法，避免勞資爭議。

此外，勞工局將於9月12日與勞動部合辦「2025年勞基法令研習會」，邀請蔡雪苓律師解析工資、工時、休假等規範，鼓勵僱主與勞工踴躍報名，提升法令認知，實現勞資雙贏。

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「3連假18天車票」明開賣　高鐵擴增容量：可讓3.8萬人同時訂票

「3連假18天車票」明開賣　高鐵擴增容量：可讓3.8萬人同時訂票

教師節、中秋節及國慶日3大連假將連續3週接力登場，高鐵首度規劃「史上最長」18天疏運期，並將於8月29日周五同步開賣18天車票。因應三大連假車票一次釋出，高鐵嚴陣以待，不僅擴大系統容量，票務系統更可容納3.8萬人同時訂票，足足比春節疏運增加1.7倍。

台鐵「教師節連假車票」售出6.6萬張　花東長途自強號還有位

台鐵「教師節連假車票」售出6.6萬張　花東長途自強號還有位

3大連假「高鐵竟同天搶票」　大票人崩潰了

3大連假「高鐵竟同天搶票」　大票人崩潰了

迎史上最長18天疏運　高鐵首推「5折早早鳥」8/29開搶

迎史上最長18天疏運　高鐵首推「5折早早鳥」8/29開搶

台鐵教師節連假加開109班次　車票8/27開賣

台鐵教師節連假加開109班次　車票8/27開賣

