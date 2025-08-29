肉體報恩！　女子在「正宮面前」跨坐男子：我想騎你的大竹子

▲女子跨坐男子。示意圖非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉國吏／綜合報導

英國多塞特郡一名女子威廉森（Samantha Williamson），在酒吧喝醉鬧事，竟然色誘一對夫妻中的丈夫，還對人夫施暴，毀了夫妻倆的結婚周年慶和癌症康復雙喜日。事件引發爭議，法院僅判她6個月社區服務和賠償金，夫妻不滿判決結果。

根據英國《每日星報》報導，今年6月15日晚上，威廉森在飯店酒吧醉酒失控，不僅辱罵員工，還對顧客大吼大叫。一對好心的夫妻上前協助，幫她叫車準備送走，沒想到她竟將目光鎖定40歲的丈夫，完全無視對方的好意。夫妻倆當天原本是為慶祝結婚周年和丈夫癌症康復，卻因這場意外而陷入僵局。

晚餐期間，威廉森毫無預警地跨坐到丈夫腿上，含糊說出「我想要騎你的大竹子！」這樣的驚人言語。丈夫急忙推開她，妻子憤怒地要求她離開，但威廉森非但不走，還拿起飲料淋濕自己、吐口水、抓傷丈夫的臉，最終爆發肢體衝突，場面混亂。夫妻倆原本精心安排的慶祝活動，因威廉森的行為徹底毀掉。

事後夫妻決定提告，指控威廉森的行為不僅粗暴，而且充滿惡意，形容她「像是被什麼邪惡力量附身」。然而法院僅判她6個月社區服務和1000英鎊賠償，並限制她晚上外出。夫妻對此結果非常不滿，丈夫更直言，如果是自己施暴，早就進了牢房。他憤怒表示，威廉森的行為讓他受傷流血，但司法系統卻未給予足夠懲罰，讓人感到不公。