綠又轟藍營大砍國防預算　馬文君曬刪除項目：該不該刪可受公評

▲民進黨又攻擊藍營刪國防追加預算，國民黨立委馬文君曬刪除項目「該不該刪，讓民眾公評」。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院28日審理114年度中央總預算追加預算案，國民黨立委馬文君針對國防部預算部分，提出9案共要刪除1.3億元，被民進黨砲轟是弱化國防自主。馬文君28日晚間貼出自己提案刪除的預算，大多是針對媒體宣傳費與差旅費，強調一切都可以接受公評，「該不該刪？該刪多少？未來進入審查協商程序，都會攤在陽光下，讓民眾公評」。

馬文君28日在臉書曬出她提案刪除的預算項目及金額，關於演訓、軍事交流、部隊訓練費，刪除追加的9063萬元，原因是去年編列預算4億元，但執行率奇差，繳回金額高達7千餘萬元，實際只用了3億3千萬元，與今年編列的預算相當，去年整年用不完，今年只剩四個月，為何還要追加？

其次是保防安全、文宣心戰的經費，她提案刪除追加的1957萬元，這筆追加預算包含政戰局製播《全民新視界》節目追加1267萬6千元、人次室人才招募廣告追加605萬8千元、一般事務費追加774萬1千元。

她不同意的原因是，《全民新視界》節目由某製播，今年契約已經簽了，製播節目從8集縮減成5集，為何要再多給1200多萬元，而一般事務費大多支用於團體獎金、餐費、購買事務雜物，如衛生紙、茶葉、咖啡等，她認為重要性與必要性存疑，可受社會公評。

接著是軍事營區防護預算刪除追加的504萬元，她表示，預算原編列3億588萬3千元，統刪504萬2千元，現要求全數追回，而追回子科目為國內旅費468萬4千元，設備及投資35萬8千元，「國內旅費大多為督導用的差旅費，今年度僅剩4個月，為何每月還需要多花100多萬的差旅費，這部分我覺得國防部應該要給委員更詳細的說明」。

下一個是後勤、通資預算刪除追加的1398萬元，後勤與通資原編列23億589萬9千元預算，統刪1398萬7千元，現要求全數追回，其追回項目為國內旅費750萬1千元，國外旅費236萬1千元，設備及投資412萬5千元（包含資訊軟體設備372萬4千元及雜項設備40萬1千元）。

馬文君指出，這筆追加的預算是差旅費，還有單位只要求追加1萬7千元；也有單位的資訊軟體費僅追加4萬7千元，重要性與必要性為何？

最後是軍事採購履約費刪除追加的706萬元，軍事採購履約費原編列預算1億8914萬6千元，遭統刪706萬8千元，現要求全數追回，其追回項目為國內旅費588萬6千元、國外旅費118萬2千元，還有單位在國內旅費要求追回1萬3千元，「有什麼重要的差旅，缺了1萬3千元？期待國防部提供相關資料，向國人說明。」

馬文君最後說，這些預算該不該刪？該刪多少？未來進入審查協商程序，都會攤在陽光下，讓民眾公評。