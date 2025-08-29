　
    • 　
>
政治

韓國瑜凌晨1點還在跟公務員加班　邀看直播萬人讚爆

各位好朋友 我還在上班 睡不著的可以看直播，陪公務員一起過夜班人生。

韓國瑜發佈於 2025年8月28日 星期四

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院長韓國瑜29日凌晨突然在臉書發文，透露自己凌晨1點多還在上班，並開玩笑邀請網友觀看立法院的直播，陪公務員們一起加班，文章PO出後，吸引萬人按讚留言。

韓國瑜29日凌晨1時13分在臉書發文表示，「各位好朋友，我還在上班。睡不著的可以看直播，陪公務員一起過夜班人生。」根據國會頻道上的直播，立院當時正在進行黨團協商，研商114年度中央政府總預算追加預算案，藍綠白立委及公務人員都從28日晚上8時開始開會。

會議進行到29日凌晨0時22分，民眾黨與民進黨爆發衝突，韓國瑜也出面維持秩序，「大家請安靜，現在是晚上12點22分，每個委員都很辛苦，列席的部長也很辛苦，工作夥伴也很辛苦，我們現在工作也到尾聲了，能不能請大家把情緒壓抑下來，回歸到理性的討論」，這才讓會議繼續進行。

▲▼韓國瑜凌晨1點還在跟公務員加班　邀看直播萬人讚爆。（組圖／翻攝國會頻道、韓國瑜臉書）

▲韓國瑜等立法委員、各部長及工作人員，直到凌晨1點多才下班休息。（組圖／翻攝國會頻道、韓國瑜臉書）

會議直到29日凌晨1時12分結束，韓國瑜也於凌晨1時40分PO出離開立院的背影圖，用台語說「ㄏㄚˇ班！（下班）」。

韓國瑜的文章PO出後，截至29日凌晨2時14分，短短1小時吸引破萬網友按讚留言，「院長您辛苦了」、「辛苦了！韓院長～加油」、「院長辛苦了，我也還在上班，一起加油」、「還在忙喔，好心疼」。

08/27 全台詐欺最新數據

577 2 6299 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

地震後傳怪聲…公寓「連根拔起」恐怖崩落！
柯文哲開庭大戰檢察官！　「不管賴清德派誰來傳話，我絕不投降」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賴清德滿意度創新低！黃暐瀚：若九月跌破30%，2028連任恐會有雜音

韓國瑜凌晨1點還在跟公務員加班　邀看直播萬人讚爆

達共識！國防追加預算逾1億、減列8767萬　徐巧芯譴責林楚茵造謠

監院：3監委複查陳宗彥涉性招待案中　公務車案9月將有明確調查程序

藍白提4.2億媒宣費全砍！鍾佳濱提1問題　朝野無共識明將再協商

超思案訛詐削7000萬「只求刑2年」　楊蕙如：英系腐敗遠超想像

綠又轟藍營大砍國防預算　馬文君曬刪除項目：該不該刪可受公評

喊告「對弈輸了沒捐清大」曹興誠敗訴　翁曉玲：法院還我公道

羅智強提參選黨主席政見　馬英九給祝福：國民黨該世代交替

超思案削7千萬只求刑2年　卡神：英系腐敗超想像

藍白提4.2億媒宣費全砍！鍾佳濱提1問題　朝野無共識明將再協商

綠轟藍砍國防預算　馬文君曬刪除項目回擊

達共識！國防追加預算逾1億、減列8767萬　徐巧芯譴責林楚茵造謠

大爆2024侯友宜、郭台銘秘辛　他嘆朱立倫很為難

細數柯建銘40年戰功　Cheap示警：逼宮手段粗暴不怕有大場面？

「柯總召最近很辛苦」黃國昌也送暖　韓國瑜驚：哇！心中一股暖流

連署逼宮柯建銘　王世堅簽了

台北信維市場老店「王家刀切麵」歇業

「小英男孩」光電案　泓德能源董事長竟是國民黨大咖女婿、金主

民進黨逼宮柯建銘！張博洋開全台議員第一槍

監院：3監委複查陳宗彥涉性招待案中　公務車案9月將有明確調查程序

不甩公聽會民眾全反對！北市府堅持拆公館圓環　綠白議員全氣炸

北市又爆虐童案！幼兒園師掐幼童脖子狠摔　多位家長淚崩控市府包庇

