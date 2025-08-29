韓國瑜凌晨1點還在跟公務員加班　邀看直播萬人讚爆

各位好朋友 我還在上班 睡不著的可以看直播，陪公務員一起過夜班人生。 由韓國瑜發佈於 2025年8月28日 星期四

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院長韓國瑜29日凌晨突然在臉書發文，透露自己凌晨1點多還在上班，並開玩笑邀請網友觀看立法院的直播，陪公務員們一起加班，文章PO出後，吸引萬人按讚留言。

韓國瑜29日凌晨1時13分在臉書發文表示，「各位好朋友，我還在上班。睡不著的可以看直播，陪公務員一起過夜班人生。」根據國會頻道上的直播，立院當時正在進行黨團協商，研商114年度中央政府總預算追加預算案，藍綠白立委及公務人員都從28日晚上8時開始開會。

會議進行到29日凌晨0時22分，民眾黨與民進黨爆發衝突，韓國瑜也出面維持秩序，「大家請安靜，現在是晚上12點22分，每個委員都很辛苦，列席的部長也很辛苦，工作夥伴也很辛苦，我們現在工作也到尾聲了，能不能請大家把情緒壓抑下來，回歸到理性的討論」，這才讓會議繼續進行。

▲韓國瑜等立法委員、各部長及工作人員，直到凌晨1點多才下班休息。（組圖／翻攝國會頻道、韓國瑜臉書）



會議直到29日凌晨1時12分結束，韓國瑜也於凌晨1時40分PO出離開立院的背影圖，用台語說「ㄏㄚˇ班！（下班）」。

韓國瑜的文章PO出後，截至29日凌晨2時14分，短短1小時吸引破萬網友按讚留言，「院長您辛苦了」、「辛苦了！韓院長～加油」、「院長辛苦了，我也還在上班，一起加油」、「還在忙喔，好心疼」。