社會 社會焦點 保障人權

超思蛋案「1女獨力詐走6085萬」　農業部畜產會高官全脫身

▲前農業部長陳吉仲出席冷鏈中心竣工典禮。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北檢認為農業部前部長陳吉仲未在進口蛋案中獨厚、圖利超思公司。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署調查超思進口蛋弊案，認定女子吳諭非靠自己1個人，就趁著國內蛋荒期間，墊高進口蛋價，詐得6085萬餘元，過程中僅畜產會專員吳俊達驗收不實遭起訴。對於外界質疑政府獨厚超思、標籤造假等疑慮，檢察官認為，本案政策決定到採購細節分工不同，且各機關對法規解釋有誤，查無不法，將陳吉仲、陳駿季等官員予以簽結。

吳諭非長年旅居日本，持有日本護照上的姓名是山中光璃，在東京開設CRESTONE公司從事不動產仲介，因為過去曾協助畜產會找到日本蛋進口商，因此在2022年農曆春節期間，台灣發生缺蛋情形時，畜產會獲得農業部補助，再找上吳諭非協助解決國內蛋荒。

▲▼超思蛋全靠「1個人」一條龍進口，農業部副司長陳中興、超思負責人秦語喬遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

▲超思公司登記負責人秦語喬涉嫌驗資不實遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

結果吳諭非明知從日本伊勢公司進口蛋價，平均每顆只要4.07元，卻把自己的CRESTONE公司偽裝成供蛋商，以不實文書墊高成本，變成每顆蛋要5.18元，假裝賣蛋給醫美名醫王朝輝的亮采公司，詐得2022年的購蛋補助646萬餘元，期間吳諭非還曾用尚未登記成立的超思公司單據，不實報銷經費。

2023年間，全球禽流感大流行，吳諭非以母親秦語喬開設的超思公司名義獲選負責進口巴西雞蛋，結果吳諭非又用另間BEST FINE公司假裝成供蛋商，把原本每顆雞蛋4.65元的成本，墊高到每顆5.24元，詐得5421萬餘元。

檢察官認定吳諭非涉犯詐欺、洗錢等罪，考量她犯後主動從日本返台接受調查，起訴求刑2年，超思公司的登記負責人、吳諭非母親秦語喬涉嫌驗資不實等罪，當年的畜產會專員吳俊達未親自到場，卻簽名完成驗收，則涉及偽造文書罪。

▲超思雞蛋案，秦語喬女兒吳諭非。（圖／記者劉昌松攝）

▲吳諭非靠幫台灣進口雞蛋的機會詐得6085萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

至於當年的農業部長陳吉仲、政務次長陳駿季，畜產會董事長林聰賢，畜牧司長張經緯及科長李宜謙被告發涉嫌圖利超思部分，檢察官認為，他們分別只是做出決策者、規劃者、對外溝通者，並未實際處理採購細節，也查無任何吳諭非詐得款項流入，難認涉犯貪污等罪。

雖然超思登記資本額只有50萬元，但有能力先匯款給巴西業者再回台請款，且超思本身有進口日本蛋的實績，可即時下訂等因素而獲選簽約，當時還有其他8家公司也與畜產會簽約，從泰國、菲律賓等其他國家進口雞蛋，並非獨厚超思。

▲▼超思蛋圖利案，亮采公司王朝輝。（圖／記者劉昌松攝）

▲亮采公司名醫王朝輝因犯罪嫌疑不足，獲不起訴處分。（資料照／記者劉昌松攝）

另外有關進口洗選蛋、液蛋標示產生過期爭議部分，則是因為畜產會對「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」有誤解，經向衛服部確認後，已經通知業者，未來都要標示進口雞蛋原產地，查無教唆業者在商品上虛偽標示犯行，因此將5名官員涉案部分全數簽結。畜產會前執行長陳中興、亮采負責人王朝輝等5被告則獲不起訴處分。

08/27 全台詐欺最新數據

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋案，今(28日)偵查終結，主嫌吳諭非涉詐6085萬餘元，遭求刑2年，超思負責人秦語喬和時任畜產會專員吳俊達也一併起訴。對此，民眾黨主席黃國昌表示，前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢一眾綠色高官全數安全下莊，北檢為高官們築起厚厚防火牆，不法利益超過6000萬的弊案，是專員就可以隻手遮天的？如此可笑的結果，再次告訴全體國人「黨證無敵」，更是對司法公正的踐踏。

