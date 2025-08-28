快訊／超思進口蛋高價訛詐削7千萬　吳諭非母女+畜產會官員起訴

▲超思進口雞蛋案，被告吳諭非。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

2023年全台雞蛋供需失衡，政府啟動專案補助進口，卻發生當時還未登記設立的超思公司，提前與畜產會簽署履約確認書，引發外界質疑政府官員圖利超思公司，超思名義負責人秦語喬和女兒吳諭非則被控加重詐欺等罪，不法所得估算約7000萬元，台北地檢署偵查終結，吳諭非涉詐6085萬餘元，遭求刑2年，秦語喬和畜產會專員吳俊達也一併起訴。

被控涉及超思案的公務員包括農業部前部長陳吉仲、現任農業部長陳駿季、中央畜產會董事長林聰賢、畜產會前執行長陳中興，以及畜產會家禽組長龔榮太、吳姓專員等人。

根據監察院調查報告，2021年農曆春節期間，國內因禽流感疫情造成雞蛋短暫供應不足，農業部在2022年及2023年補助中央畜產會，辦理雞蛋緊急調度及產銷調節相關計畫，到了2023年1、2月間，因國內連續低溫與早晚溫差大，雞隻生理狀況緊迫，蛋雞大量減少，再次辦理緊急調度。

由於畜產會海外買蛋的經驗，只有2019年間透過日方代理商吳諭非協助採購，因此2022年緊急採購需求時，也是透過吳諭非牽線，與亮采生物科技公司簽約進口日本雞蛋，到了下半年，畜產會改以「現貨購買」模式，向超思公司採購16批、2500萬顆日本雞蛋。

但是超思在2022年9月才登記設立公司 ，卻提前在8月就與畜產會簽署「履約情形確認書」，且登記負責人秦語喬是吳諭非的母親，監察委員約詢農業部官員與畜產會職員更發現，這幾年來，其實都是吳諭非1個人身兼公司代表、日方代理商及超思公司(貿易進口商)等3角色，以一條龍方式辦理日本雞蛋進口作業。

檢察官唐仲慶在偵辦期間，估算超思公司及吳諭非涉嫌高報蛋價詐欺中央畜產會，估算犯罪所得6922萬2500元，先前已經向法院聲請裁准扣押超思公司、吳諭非及相關人銀行帳戶，合計6922萬2500元得。