「1海鮮」傷腦又害心梗！醫警告「比塑化劑還毒」：恐加速老化

隨著塑膠污染問題日益嚴重，塑膠微粒對人體健康的影響逐漸受到關注，急診科醫師張適恆指出，最新研究顯示，塑膠微粒可能是加速人體老化的重要因素之一，甚至與多種慢性疾病相關。他特別建議，避免食用帶殼海鮮，如蚵仔、淡菜，以減少攝入塑膠微粒的風險。

張適恆在其YouTube頻道分享，塑膠微粒可透過腸胃道、呼吸道甚至皮膚進入人體，並可能進一步分解為奈米級微粒，滲入組織器官。他強調，這些微粒不同於塑化劑，難以經由排汗或排尿排出，可能長期累積於體內，對健康造成威脅。

南韓2024年一項動物實驗發現，塑膠微粒會沉積於老鼠脂肪，造成「脂肪生成障礙」，加速老化進程。張適恆補充，臨床上腸躁症、肝硬化、心血管疾病等患者體內，也檢測到較高濃度的塑膠微粒，分布於肝臟、血栓、心肺、性腺與腎臟等部位，顯示其與衰老及疾病間存在關聯。

塑膠微粒可能干擾細胞功能，甚至影響基因運作，帶來長期傷害，為降低暴露風險，張適恆提出4項建議：

1.飲用與烹煮用水應先過濾，濾水壺即可去除逾九成微粒。

2.避免食用帶殼海鮮如蚵仔、淡菜，因整體食用容易連同體內微粒吞下，建議改選去內臟的魚類或小型底層魚。

3.保持居家環境清潔，定期清掃地板與地毯，減少吸入含微粒灰塵。

4.盡量避免使用塑膠容器加熱食物，外食時可自備耐熱非塑膠餐具。



