3寶爸暈船女網友不惜「泛舟假死」私奔　小頭衝動下場超慘

▲美國一名3寶爸為了私奔，竟連夜騎電動自行車奔走70英里抵達州首府麥迪遜市（Madison）。示意圖。（翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

你以為的八點檔狗血劇情，竟真實在國外上演。美國威斯康辛州一名已婚人夫萊恩（Ryan Borgwardt），與妻子育有3名子女，卻沒想到竟暈船女網友，隨即精心策畫「假死」，拋家棄子，跨越多國家成功投奔小三的溫柔鄉裡，不過如今萊恩將對自己的小頭失控負責，將支付3萬美金（約新台幣91萬元）用於賠償執法單位調查假死事件浪費的公帑，並入獄服刑89天。

綜合外媒報導，威斯康辛州警方去年8月接獲報案，45歲萊恩在當地綠湖（Green Lake）進行泛舟活動後失蹤，當地警方隨即進行搜救行動，並在湖中找到一艘翻覆的小艇，與一件疑似屬於博格沃特的救生衣，推測他可能已經溺水身亡。

當局為了尋獲遺體，展開長達8週的搜救行動，動員大量人力與物力，並耗費了約5萬美元（約新台幣153萬元）的公帑。不過，經調查50天後，調查人員卻發現萊恩並未溺水身亡，而是與一名烏茲別克籍女子私奔，2人在透過網路譜出戀情，萊恩期間甚至精心策畫展開新的生活。

▲3寶爸暈船女網友不惜「泛舟假死」。（翻攝自綠湖縣警長辦公室）

綠湖郡地方檢察官格里賽拉皮薩（Gerise LaSpisa）指出，婚後就已結紮的萊恩，除了到醫院進行了輸精管復通手術外，又謊稱護照丟失而申請了新的護照、開設新銀行帳戶等，並在失蹤前7個月購買了價值37.5萬美元（約新台幣1150萬元）的人壽保險，而萊恩假死的當晚，甚至連夜騎電動自行車奔走70英里抵達州首府麥迪遜市（Madison），接著轉乘巴士搭機，一路跨境進入加拿大、法國巴黎，最終抵達地跨歐亞的小國喬治亞共和國（Georgia）。

全案審理後，於本週二（26日）做出判決，萊恩遭判處89天監禁，法官解釋，刑期依據就是萊恩「其欺騙行為持續的時間長度」。此外，萊恩還被要求向綠湖郡警長辦公室和威斯康辛州自然資源部支付3萬美元的賠償金，以補償其假死事件所浪費的公帑。

據了解，萊恩在法庭上認錯，並為自己的衝動，以及對家人、親友帶來的痛苦「深感後悔」，最終也對家庭造成了毀滅性的打擊，與他結婚22年的妻子艾米麗（Emily），也早在萊恩返回美國後4個月後離婚，艾米麗則以「無可挽回地破裂」形容這段婚姻。



