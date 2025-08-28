核廢土再利用？日本政府推放中央官廳花圃　2045完成最終處置

▲日本政府26日正式敲定，將廢土再利用於首相官邸及公務機關的花圃。（翻攝自Prime Minister's Office of Japan）

圖文／鏡週刊

距離2011年福島核災已14年，日本福島核電廠周邊累積的核廢土「除染土」處置問題仍未解決，日本政府26日正式敲定，計畫將部分經過處理、低放射性的廢土再利用於首相官邸及公務機關的花圃，最終推動縣外處置計畫。

根據《NHK》報導，首相官邸今年7月已使用福島核災除染土作為花圃土壤，作為「示範園區」；此次計畫將進一步把經安全審查的除染土，用於東京行政中心霞關的中央省、廳內的花圃，並逐步推廣至其他公務機關，以提升社會接受度。

福島縣內除染作業清除的土壤及廢棄物，現集中存放於「中間貯藏設施」，總量約1400萬立方公尺，相當於11座東京巨蛋，依據現行《中間貯藏・最終處分相關法律》，這些除染土須於2045年3月底前移至縣外完成最終處置。日本政府計畫於2030年前後啟動「最終處分地」選址與調查，目標於2035年前確定最終處置地點。

內閣官房長官林芳正表示，推動除染土回收利用時，政府須確保民眾了解其必要性與安全性；環境大臣淺尾強調，將持續創造示範案例，並推動縣外最終處置討論；東京大學研究福島復興的開沼博副教授指出，若要如期在2045年前完成最終處置，獲得全國民眾尤其是年輕世代的理解至關重要。

目前全日本47都道府縣針對除染土接受度調查結果顯示，多數地方政府明確拒絕或無法表態；部分縣市表示，擔心除染土處置影響當地農業、林業、漁業及觀光產業。



