「媽媽餵」揚言告網友！律師曝「不聽勸」前例：一級炸裂了

▲「媽媽餵」宣傳影片內容遭網友炎上，業者揚言提告。（示意畫面，翻攝自Google Maps）

圖文／鏡週刊

母嬰品牌「媽媽餵」近日發表影片，提到市售嬰兒奶粉一瓶超過一半以上都是糖，等於喝下2瓶全糖可樂，爭議言論遭到婦產科名醫蘇怡寧痛批胡說八道。然而「媽媽餵」不僅堅持自己的立場，還對轉發批評的網友發出聲明要求下架，否則「依法訴追」。對此網紅「巴毛律師」陳宇安直言，「這根本告不成」，並透露過去曾有客戶堅持要發這樣的聲明，「結果就一級炸裂」。

「媽媽餵」日前拍片聲稱，寶寶喝配方奶的甜度媲美珍奶，「你的寶寶是餐餐喝珍奶」，他們因此推廣媽媽們盡量讓寶寶喝母奶。不過蘇怡寧醫師於臉書po文，提到嬰兒配方奶粉的含糖量跟母乳差不多，大約都是7%左右，「這種都是很容易可以搜尋到的資訊，為什麼要這樣胡說八道呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

媽媽餵這番言論也在網路上被眾人「炎上」，不僅醫師對於這樣的見解不認同，媽媽們也痛批他們傳遞錯誤訊息，而媽媽餵事後在社群上對使用其影片開罵的網友揚言提告也引發熱議。對此，「巴毛律師」直言，媽媽餵可說是一瞬間毀掉自己的品牌，「一次惹到媽媽、醫生跟律師」。

巴毛律師分享，媽媽餵近日在網路社群對於轉發、批評他們影片的網友留言表示，由於他們沒有經過公司授權即擅自引用其公司影像、商標、甚至員工個人肖像，進行惡意不實的評論，侵犯其公司之著作權、商標權、商業形象，涉及刑事誹謗、公然污辱罪、民事侵權等，要求網友在3日內下架並移除相關言論，否則將依法訴追。

巴毛律師表示，這樣的公關回應雖然很扯，但也很經典，很多公司找律師發聲明稿，都會要求寫上「要求不得在不排除循法律途徑」等語，或是說再傳要告網友之類的。她透露，自己如果遇到客戶這樣要求，她都會告訴對方這樣只會更敗品牌形象，因為會激怒網友，讓網友變得更凶猛。她曾遇過有客戶堅持這樣寫，由於不滿他們事務所的作法，後來跑去找別家律師寫，「結果就一級炸裂」。

巴毛律師直言，媽媽餵就是搞不清楚公關操作，造成教科書級公關災難的例子，並強調這根本告不成，「你們的法務或律師到底是誰啦！」



更多鏡週刊報導

「恐怖吃人電梯」台中大遠百19人困半小時 驚爆前1天才關過人！民怒：沒報警想用禮券堵嘴

母嬰品牌稱喝配方奶等於「餐餐珍奶」 遭醫破解打臉：胡說八道

拍片稱「嬰兒奶粉含糖量＝2瓶全糖可樂」惹議 媽媽餵5點聲明竟扯核能